Нурмагомедов викрав оператора та погрожував йому за зйомки фільму

Хабіб Нурмагомедов під час інтерв'ю. Скриншот YouTube

Колишній боєць змішаних єдиноборств Олег Тактаров розповів про інцидент, про який не любить згадувати ексчемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов. Російський боєць викрав людину і вивіз її в гори.

Нурмагомедов погрожував оператору, розповів Тактаров в інтерв'ю російським ЗМІ.

Читайте також:

Кримінальна ситуація сталася у 2018 році. Олег Тактаров на той час давно завершив спортивну кар'єру та став голлівудським актором. Він приїхав у гості до Хабіба Нурмагомедова на запрошення чемпіона UFC. Разом із Тактаровим мандрував оператор, який робив фільм про Олега.

Олег Тактаров після тренування. Фото: instagram.com/olegtaktarov_official/

Що сталося у горах?

Тактаров та Нурмагомедов повечеряли в гостях у Хабіба. За словами Олега, ніщо не віщувало біди. Наступного дня боєць запросив актора в гори. З ними поїхав оператор. Потім Тактаров покинув будинок Нурмагомедова.

"Оператор знімав фільм під назвою "Як з ММА потрапити до Голлівуду". Раптом він зник зі зв'язку. Потім я дізнався, що цю людину викрали люди Хабіба. Його вивезли в гори й залякували вчотирьох. Примусили видаляти весь знятий у будинку Нурмагомедова матеріал. Дивний вчинок. Якщо виникли проблеми — можна було підійти до мене, а не влаштовувати подібне", — розповів Олег Тактаров.

Нагадаємо, Мудрик та Лукаку залишать "Челсі": гравців чекають в Італії.

Бій Усик — Дюбуа: де і коли дивитись онлайн в Україні.

Лунін піде з "Реалу": Анчелотті зробив вибір.

"Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом".

Салах піде з "Ліверпуля": це буде рекордний трансфер.

"Манчестер Сіті" заплатить величезні гроші за гравця: Гвардіола наполягає на трансфері.