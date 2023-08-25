Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Нурмагомедов викрав оператора та погрожував йому за зйомки фільму arrow

Нурмагомедов викрав оператора та погрожував йому за зйомки фільму

25 серпня 2023 14:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Нурмагомедов викрав оператора та погрожував йому за зйомки фільму
Хабіб Нурмагомедов під час інтерв'ю. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній боєць змішаних єдиноборств Олег Тактаров розповів про інцидент, про який не любить згадувати ексчемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов. Російський боєць викрав людину і вивіз її в гори.

Нурмагомедов погрожував оператору, розповів Тактаров в інтерв'ю російським ЗМІ. 

Читайте також:

Кримінальна ситуація сталася у 2018 році. Олег Тактаров на той час давно завершив спортивну кар'єру та став голлівудським актором. Він приїхав у гості до Хабіба Нурмагомедова на запрошення чемпіона UFC. Разом із Тактаровим мандрував оператор, який робив фільм про Олега.

Олег Тактаров
Олег Тактаров після тренування. Фото: instagram.com/olegtaktarov_official/

Що сталося у горах?

Тактаров та Нурмагомедов повечеряли в гостях у Хабіба. За словами Олега, ніщо не віщувало біди. Наступного дня боєць запросив актора в гори. З ними поїхав оператор. Потім Тактаров покинув будинок Нурмагомедова.

"Оператор знімав фільм під назвою "Як з ММА потрапити до Голлівуду". Раптом він зник зі зв'язку. Потім я дізнався, що цю людину викрали люди Хабіба. Його вивезли в гори й залякували вчотирьох. Примусили видаляти весь знятий у будинку Нурмагомедова матеріал. Дивний вчинок. Якщо виникли проблеми — можна було підійти до мене, а не влаштовувати подібне", — розповів Олег Тактаров.

Нагадаємо, Мудрик та Лукаку залишать "Челсі": гравців чекають в Італії. 

Бій Усик — Дюбуа: де і коли дивитись онлайн в Україні. 

Лунін піде з "Реалу": Анчелотті зробив вибір. 

"Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом". 

Салах піде з "Ліверпуля": це буде рекордний трансфер. 

"Манчестер Сіті" заплатить величезні гроші за гравця: Гвардіола наполягає на трансфері. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Бабка надвоє ворожила: які шанси в Арестовича лідирувати на виборах

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз