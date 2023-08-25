Нурмагомедов похитил оператора и угрожал ему за съемки фильма

Хабиб Нурмагомедов во время интервью. Скриншот YouTube

Бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров рассказал об инциденте, о котором не любит вспоминать экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Российский боец похитил человека и вывез его в горы.

Нурмагомедов угрожал оператору, рассказал Тактаров в интервью российским СМИ.

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Криминальная ситуация произошла в 2018 году. Олег Тактаров к тому времени давно завершил спортивную карьеру и стал голливудским актером. Он приехал в гости к Хабибу Нурмагомедову по приглашению чемпиона UFC. Вместе с Тактаровым путешествовал оператор, который делал фильм про Олега.

Олег Тактаров после тренировки. Фото: instagram.com/olegtaktarov_official/

Что случилось в горах?

Тактаров и Нурмагомедов поужинали в гостях у Хабиба. По словам Олега, ничто не предвещало беды. На следующий день боец пригласил актера в горы. С ними поехал оператор. Затем Тактаров покинул дом Нурмагомедова.

"Оператор снимал фильм под названием "Как из ММА попасть в Голливуд". Внезапно он пропал со связи. Потом я узнал, что этого человека выкрали люди Хабиба. Его вывезли в горы и запугивали вчетвером. Заставили удалять весь отснятый в доме Нурмагомедова материал. Странный поступок. Если возникли проблемы — можно было подойти ко мне, а не устраивать подобное", — рассказал Олег Тактаров.

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