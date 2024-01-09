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Офіційно оголосили про трансфер зірки збірної Німеччини до Тоттенгема

9 січня 2024 22:07
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Агабекян Карен
редактор
Офіційно оголосили про трансфер зірки збірної Німеччини до Тоттенгема
Тімо Вернер після підписання контракту. Фото: "Тоттенгем"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Лондонський "Тоттенгем" офіційно оголосив про поповнення у команді. Клуб посилив центр нападу.

"Тоттенгем" оголосив про трансфер Тімо Вернера, повідомила пресслужба клубу.

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Після відходу з клубу Гарі Кейна основним центральним нападником команди був бразилець Рішарлісон, але йому не вдалося стати повноцінною заміною забивному капітанові.

Хто прийшов у "Тоттенгем"

Форвард "РБ Лейпциг" перейшов до "Тоттенгема" на правах оренди до 30 червня поточного року.

У клубі повідомили, що вони мають опцію викупу футболіста, але сума не повідомляється. Німецький гравець виступатиме у Лондоні під шістнадцятим номером.

27-річний Вернер раніше вже виступав у Лондоні за "Челсі", де йому не вдалося заграти.

Вернер провів два сезони у "Челсі" і виграв із ним Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, клубний чемпіонат світу, але так і не зміг стати основним футболістом.

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