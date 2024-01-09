Офіційно оголосили про трансфер зірки збірної Німеччини до Тоттенгема

Тімо Вернер після підписання контракту. Фото: "Тоттенгем"

Лондонський "Тоттенгем" офіційно оголосив про поповнення у команді. Клуб посилив центр нападу.

"Тоттенгем" оголосив про трансфер Тімо Вернера, повідомила пресслужба клубу.

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Після відходу з клубу Гарі Кейна основним центральним нападником команди був бразилець Рішарлісон, але йому не вдалося стати повноцінною заміною забивному капітанові.

🎙️ “The manager straight away gave me the feeling that Я потребую в join the Club, and the way the team plays fits me perfectly.”



Timo's first interview has landed! ⤵️ pic.twitter.com/EHIMH8xZ2t - Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 9, 2024

Хто прийшов у "Тоттенгем"

Форвард "РБ Лейпциг" перейшов до "Тоттенгема" на правах оренди до 30 червня поточного року.

У клубі повідомили, що вони мають опцію викупу футболіста, але сума не повідомляється. Німецький гравець виступатиме у Лондоні під шістнадцятим номером.

27-річний Вернер раніше вже виступав у Лондоні за "Челсі", де йому не вдалося заграти.

Вернер провів два сезони у "Челсі" і виграв із ним Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, клубний чемпіонат світу, але так і не зміг стати основним футболістом.

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