Официально объявили о трансфере звезды сборной Германии в Тоттенхэм

Тимо Вернер после подписания контракта. Фото: "Тоттенхэм"

Лондонский "Тоттенхэм" официально объявил о пополнении в команде. Клуб усилил центр нападения.

"Тоттенхэм" объявил об трансфере Тимо Вернера, сообщила пресс-служба клуба.

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🎙️ “The manager straight away gave me the feeling that I needed to join the Club, and the way the team plays fits me perfectly.”



Timo's first interview has landed! ⤵️ pic.twitter.com/EHIMH8xZ2t — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 9, 2024

Кто пришел в "Тоттенхэм"

Форвард "РБ Лейпциг" перешел в "Тоттенхэм" на правах аренды до 30 июня текущего года.

В клубе сообщили, что у них предусмотрена опция выкупа футболиста, но сумма не сообщается. Немецкий игрок будет выступать в Лондоне под шестнадцатым номером.

27-летний Вернер ранее уже выступал в Лондоне за "Челси", где ему не удалось заиграть.

Вернер провел два сезона в "Челси" и выиграл с ним Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, но так и не смог стать основным футболистом.

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