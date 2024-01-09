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Официально объявили о трансфере звезды сборной Германии в Тоттенхэм

9 января 2024 22:07
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Агабекян Карен
редактор
Официально объявили о трансфере звезды сборной Германии в Тоттенхэм
Тимо Вернер после подписания контракта. Фото: "Тоттенхэм"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Лондонский "Тоттенхэм" официально объявил о пополнении в команде. Клуб усилил центр нападения.

"Тоттенхэм" объявил об трансфере Тимо Вернера, сообщила пресс-служба клуба.

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После ухода из клуба Гари Кейна основным центральным нападающим команды был бразилец Ришарлисон, но ему не удалось стать полноценной заменой забивному капитану.

Кто пришел в "Тоттенхэм"

Форвард "РБ Лейпциг" перешел в "Тоттенхэм" на правах аренды до 30 июня текущего года.

В клубе сообщили, что у них предусмотрена опция выкупа футболиста, но сумма не сообщается. Немецкий игрок будет выступать в Лондоне под шестнадцатым номером.

27-летний Вернер ранее уже выступал в Лондоне за "Челси", где ему не удалось заиграть.

Вернер провел два сезона в "Челси" и выиграл с ним Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, но так и не смог стать основным футболистом.

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