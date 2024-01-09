Официально объявили о трансфере звезды сборной Германии в Тоттенхэм
Лондонский "Тоттенхэм" официально объявил о пополнении в команде. Клуб усилил центр нападения.
"Тоттенхэм" объявил об трансфере Тимо Вернера, сообщила пресс-служба клуба.
После ухода из клуба Гари Кейна основным центральным нападающим команды был бразилец Ришарлисон, но ему не удалось стать полноценной заменой забивному капитану.
🎙️ “The manager straight away gave me the feeling that I needed to join the Club, and the way the team plays fits me perfectly.”— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 9, 2024
Timo's first interview has landed! ⤵️ pic.twitter.com/EHIMH8xZ2t
Кто пришел в "Тоттенхэм"
Форвард "РБ Лейпциг" перешел в "Тоттенхэм" на правах аренды до 30 июня текущего года.
В клубе сообщили, что у них предусмотрена опция выкупа футболиста, но сумма не сообщается. Немецкий игрок будет выступать в Лондоне под шестнадцатым номером.
27-летний Вернер ранее уже выступал в Лондоне за "Челси", где ему не удалось заиграть.
Вернер провел два сезона в "Челси" и выиграл с ним Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, но так и не смог стать основным футболистом.
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