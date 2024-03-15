Олександрія на власному полі мінімально поступилась Ворсклі

Олександрія — Ворскла. Фото: Олександрія

Новий тур УПЛ починався у п`ятницю матчем "Олександрії" та "Ворскли". Господарі були сильніше, а долю матчу вирішив лише один гол.

Подробиці матчу в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Команди проводили матч до середини другого тайму без особливо небезпечних моментів. Єдиний момент "Ворскла" створила зусиллями Челядіна та Мякушка, але останній черговий м’яч у другій частині сезону на свій рахунок так і не записав, бо просто не влучив у ближній кут на завершення передачі з правого флангу.

А потім гості все ж реалізували свій шанс. На 68 хвилині подачу штрафного з лівого флангу від Скорка перед воротарським завершував самотній Ковалець, хоча міг і не торкатись м’яча взагалі — і так би залетів у дальній.

Вилучення не зупинило гостей

А наприкінці матчу "Ворскла" взагалі залишилась у меншості. На 90 хвилині безглузде вилучення заробив Хрипчук, фол якого проти Де перед власним штрафним не тягнув і на жовту, а ось слова, які він собі дозволив після порушення правил на адресу арбітра, потягнуть і на тривалу дискваліфікацію.

І при цьому гості в меншості все одно примудрились створити реальний гольовий момент, але дивовижна реакція Шевченка врятувала команду після удару головою з центру штрафного від Крупського на завершення подачі з лівого флангу від Нестеренка.

"Олександрія" — "Ворскла" — 1:0

Голи: Ковалець, 68

"Олександрія": Шевченко — Копина, Логінов, Кампуш, Мартинюк (Скорко, 65) — Сігеєв, Смирний, Ковалець (Бєляєв, 79) — Калітвінцев (Безерра, 65), Кулаков (Де, 79), Шулянський (Костишин, 87).

"Ворскла": Ісенко — Пердута, Хрипчук, Бацула, Корнієнко — Челядін (Толі, 69), Сіссоко (Павлюк, 82) — Крупський, Степанюк, Мякушко (Нестеренко, 69) — Ковталюк (Галас, 82).

Попередження: Мартинюк, Ковалець — Мякушко, Пердута, Сіссоко, Галас

Нагадаємо, Миколенко отримає можливість перейти в один із найкращих клубів світу.

Дружина Циганкова показала, як футболіст видужує після травми.

Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб.

"Динамо" відпустить у відомий клуб талановитого молодого вихованця.

Ванат може піти з "Динамо" у відомий європейський клуб.

Мудрик подешевшав на 5 млн, а Забарний росте як "на дріжджах" — оновлено ціни АПЛ.