Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Олександрія на власному полі мінімально поступилась Ворсклі arrow

Олександрія на власному полі мінімально поступилась Ворсклі

15 березня 2024 22:57
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Олександрія на власному полі мінімально поступилась Ворсклі
Олександрія — Ворскла. Фото: Олександрія
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Новий тур УПЛ починався у п`ятницю матчем "Олександрії" та "Ворскли". Господарі були сильніше, а долю матчу вирішив лише один гол.

Подробиці матчу в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Команди проводили матч до середини другого тайму без особливо небезпечних моментів. Єдиний момент "Ворскла" створила зусиллями Челядіна та Мякушка, але останній черговий м’яч у другій частині сезону на свій рахунок так і не записав, бо просто не влучив у ближній кут на завершення передачі з правого флангу. 

А потім гості все ж реалізували свій шанс. На 68 хвилині подачу штрафного з лівого флангу від Скорка перед воротарським завершував самотній Ковалець, хоча міг і не торкатись м’яча взагалі — і так би залетів у дальній.

Вилучення не зупинило гостей

А наприкінці матчу "Ворскла" взагалі залишилась у меншості. На 90 хвилині безглузде вилучення заробив Хрипчук, фол якого проти Де перед власним штрафним не тягнув і на жовту, а ось слова, які він собі дозволив після порушення правил на адресу арбітра, потягнуть і на тривалу дискваліфікацію.

І при цьому гості в меншості все одно примудрились створити реальний гольовий момент, але дивовижна реакція Шевченка врятувала команду після удару головою з центру штрафного від Крупського на завершення подачі з лівого флангу від Нестеренка. 

"Олександрія" — "Ворскла" — 1:0

Голи: Ковалець, 68

"Олександрія": Шевченко — Копина, Логінов, Кампуш, Мартинюк (Скорко, 65) — Сігеєв, Смирний, Ковалець (Бєляєв, 79) — Калітвінцев (Безерра, 65), Кулаков (Де, 79), Шулянський (Костишин, 87).

"Ворскла": Ісенко — Пердута, Хрипчук, Бацула, Корнієнко — Челядін (Толі, 69), Сіссоко (Павлюк, 82) — Крупський, Степанюк, Мякушко (Нестеренко, 69) — Ковталюк (Галас, 82).

Попередження: Мартинюк, Ковалець — Мякушко, Пердута, Сіссоко, Галас

Нагадаємо, Миколенко отримає можливість перейти в один із найкращих клубів світу.

Дружина Циганкова показала, як футболіст видужує після травми.

Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

"Динамо" відпустить у відомий клуб талановитого молодого вихованця. 

Ванат може піти з "Динамо" у відомий європейський клуб.

Мудрик подешевшав на 5 млн, а Забарний росте як "на дріжджах" — оновлено ціни АПЛ.

футбол
УПЛ
Олександрія
Ворскла

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

14 березня 2024
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб