Александрия на собственном поле минимально уступила Ворскле

Александрия – Ворскла. Фото: Александрия

Новый тур УПЛ начинался в пятницу матчем "Александрии" и "Ворсклы". Хозяева были сильнее, а судьбу матча решил только один гол.

Подробности матча в материале Новини.LIVE.

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Команды проводили матч до середины второго тайма без особо опасных моментов. Единственный момент "Ворскла" создала усилиями Челядина и Мякушко, но последний очередной мяч во второй части сезона на свой счет так и не записал, потому что просто не попал в ближний угол в завершение передачи с правого фланга.

А потом гости все-таки реализовали свой шанс. На 68 минуте подачу штрафной с левого фланга от Скорка перед вратарским завершал одинокий Ковалец, хотя мог и не касаться мяча вообще — и так бы залетел в дальний.

Удаление не остановило гостей

А в конце матча "Ворскла" вообще осталась в меньшинстве. На 90 минуте бессмысленное изъятие заработал Хрипчук, фол которого против Де перед собственным штрафным не тянул и на желтую, а вот слова, которые он позволил себе после нарушения правил в адрес арбитра, потянут и на длительную дисквалификацию.

И при этом гости в меньшинстве все равно умудрились создать реальный голевой момент, но удивительная реакция Шевченко спасла команду после удара головой из центра штрафной от Крупского в завершение подачи с левого фланга от Нестеренко.

"Александрия" — "Ворскла" — 1:0

Голы: Ковалец, 68

"Александрия": Шевченко — Копина, Логинов, Кампуш, Мартынюк (Скорко, 65) — Сигеев, Смирный, Ковалец (Беляев, 79) — Калитвинцев (Безерра, 65), Кулаков (Де, 79), Шулянский (Костишин, 87) .

"Ворскла": Исенко — Пердута, Хрипчук, Бацула, Корниенко — Челядин (Толи, 69), Сиссоко (Павлюк, 82) — Крупский, Степанюк, Мякушко (Нестеренко, 69) — Ковталюк (Галас, 82).

Предупреждения: Мартынюк, Ковалец — Мякушко, Пердута, Сиссоко, Шумиха

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