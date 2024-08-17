Олександрія продасть Авагімяна в ЛНЗ: деталі трансферу

Олександрія продасть Авагімяна — відомо, хто покупець
В Українській прем’єр-лізі невдовзі відбудеться ще один цікавий трансфер між клубами. "Олександрія" знайшла покупця на півзахисника Артура Авагімяна.
Про це повідомив паблік ТаТоТаке в Телеграмі.
Трансфер Авагімяна в один із клубів УПЛ
Авагімян, який після переходу в "Олександрію" зазвичай грав у оренді за "Чорноморець", є одним із найбільш помітних гравців ліги та міг підсилити будь-яку команду крім "Шахтаря" та "Динамо".
Однак цей технічний та швидкий футболіст не вписувався у тактичні побудови Руслана Ротаня та його тренерського штабу. До того ж контракт Артура закінчувався влітку 2025 року. Через ці дві причини клуб був готовий продати гравця за невелику суму.
За інформацією джерела, Авагімяном цікавились черкаський ЛНЗ з УПЛ та харківський "Металіст 1925" з Першої ліги. Перегони вдалося виграти клубу із центру України.
Авагімян підпише з ЛНЗ контракт на два роки. За гравця черкащани заплатять 200 тисяч в іноземній валюті.
Для "ЛНЗ" це чудовий трансфер, оскільки в клубі вже багато легіонерів і стає ще більше, а у Авагімяна українське громадянство. Клуб зможе бути більш гнучким з огляду на ліміт легіонерів.
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