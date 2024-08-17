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Олександрія продасть Авагімяна — відомо, хто покупець

17 серпня 2024 11:32
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Олександрія продасть Авагімяна в ЛНЗ: деталі трансферу
Артур Авагімян. Фото: "Олександрія"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В Українській прем’єр-лізі невдовзі відбудеться ще один цікавий трансфер між клубами. "Олександрія" знайшла покупця на півзахисника Артура Авагімяна.

Про це повідомив паблік ТаТоТаке в Телеграмі.

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Трансфер Авагімяна в один із клубів УПЛ

Авагімян, який після переходу в "Олександрію" зазвичай грав у оренді за "Чорноморець", є одним із найбільш помітних гравців ліги та міг підсилити будь-яку команду крім "Шахтаря" та "Динамо".

Однак цей технічний та швидкий футболіст не вписувався у тактичні побудови Руслана Ротаня та його тренерського штабу. До того ж контракт Артура закінчувався влітку 2025 року. Через ці дві причини клуб був готовий продати гравця за невелику суму.

За інформацією джерела, Авагімяном цікавились черкаський ЛНЗ з УПЛ та харківський "Металіст 1925" з Першої ліги. Перегони вдалося виграти клубу із центру України.

Авагімян підпише з ЛНЗ контракт на два роки. За гравця черкащани заплатять 200 тисяч в іноземній валюті.

Для "ЛНЗ" це чудовий трансфер, оскільки в клубі вже багато легіонерів і стає ще більше, а у Авагімяна українське громадянство. Клуб зможе бути більш гнучким з огляду на ліміт легіонерів.

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футбол Олександрія ЛНЗ Артур Авагімян

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