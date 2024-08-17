Александрия продаст Авагимяна в ЛНЗ: детали трансфера

Артур Авагимян. Фото: "Александрия"

В Украинской премьер-лиге вскоре состоится еще один интересный трансфер между клубами. "Александрия" нашла покупателя на полузащитника Артура Авагимяна.

Об этом сообщил паблик ТаТоТаке в Телеграмме.

Читайте также:

Артур Авогимян в "Черноморце". Фото: "Черноморец"

Трансфер Авагимяна в один из клубов УПЛ

Авагимян, который после перехода в "Александрию" обычно играл в аренде за "Черноморец", является одним из самых заметных игроков лиги и мог усилить любую команду, кроме "Шахтера" и "Динамо".

Однако этот технический и скоростной футболист не вписывался в тактические построения Руслана Ротаня и его тренерского штаба. К тому же контракт Артура истекал летом 2025 года. По этим двум причинам клуб был готов продать игрока за небольшую сумму.

По информации источника, Авагимяном интересовались черкасский ЛНЗ из УПЛ и харьковский "Металлист 1925" из Первой лиги. Гонку удалось выиграть клубу из центра Украины.

Авагимян подпишет с ЛНЗ контракт на два года. За игрока команда из Черкасс заплатит 200 тысяч в иностранной валюте.

Для "ЛНЗ" это отличный трансфер, поскольку в клубе уже много легионеров и становится еще больше, а у Авагимяна украинское гражданство. Клуб сможет быть более гибким с учетом лимита легионеров.

Напомним, Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе.

"Эвертон" нашел замену Миколенко — украинец готовится к смене клуба.

Беленюк впервые раскрыл завесу тайны о личной жизни.

Тренер "Барселоны" ушел в отставку вскоре после начала работы в клубе — что известно.

Харлан объяснила, почему кричит после побед во время фехтовальных поединков.

Коляденко назвала человека, которому посвятила свою медаль Олимпиады-2024.