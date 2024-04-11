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Олена Колесник перейшла у Bellator — з ким битиметься українська спортсменка з ММА

11 квітня 2024 21:52
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Олена Колесник перейшла у Bellator — з ким битиметься українська спортсменка з ММА
Олена Колесник. Фото: PFL
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Стало відомо, коли відома українська бійчиня Олена Колесник повернеться в октагон. Вона битиметься у рамках престижного турніру Bellator в Ірландії влітку проти непереможної Сари Колінз.

Про це повідомила сама одеситка редакції Новини.LIVE.

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Бій відбудеться 22 червня. Наразі Колесник активно готується у Лас-Вегасі до дебюту у Bellator — це одна з найсильніших організацій світу. Вона розбирає тактику суперниці разом з тренером.

колесник
Афіша бою Колесник — Коллінз

Відома австралійська дзюдоїстка Сара Колінз до цього перемогла на професійному рівні в ММА американку Соренсен та Кавану з Ірландії.

Колесник хоче гідно представити Україну

У Олени чотири перемоги та дві поразки в PFL. Вона каже, що дуже сумує за Одесою, але хоче гідно представити Україну на високому рівні.

Окрім Колесник Україну в Bellator представляє відомий боєць Ярослав Амосов.

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Одеса
спорт
ММА
Bellator

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