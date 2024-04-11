Олена Колесник перейшла у Bellator — з ким битиметься українська спортсменка з ММА
Стало відомо, коли відома українська бійчиня Олена Колесник повернеться в октагон. Вона битиметься у рамках престижного турніру Bellator в Ірландії влітку проти непереможної Сари Колінз.
Про це повідомила сама одеситка редакції Новини.LIVE.
Бій відбудеться 22 червня. Наразі Колесник активно готується у Лас-Вегасі до дебюту у Bellator — це одна з найсильніших організацій світу. Вона розбирає тактику суперниці разом з тренером.
Відома австралійська дзюдоїстка Сара Колінз до цього перемогла на професійному рівні в ММА американку Соренсен та Кавану з Ірландії.
Колесник хоче гідно представити Україну
У Олени чотири перемоги та дві поразки в PFL. Вона каже, що дуже сумує за Одесою, але хоче гідно представити Україну на високому рівні.
Окрім Колесник Україну в Bellator представляє відомий боєць Ярослав Амосов.
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