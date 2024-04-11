Елена Колесник перешла в Bellator — с кем сразится украинская спортсменка ММА

Елена Колесник. Фото: PFL

Стало известно, когда известная украинская бойчина Елена Колесник вернется в октагон. Она сразится в рамках престижного турнира Bellator в Ирландии летом против непобедимой Сары Коллинз.

Об этом сообщила самая одесситка в редакцию Новини.LIVE.

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Бой состоится 22 июня. Колесник активно готовится в Лас-Вегасе к дебюту в Bellator — это одна из сильнейших организаций мира. Она разбирает тактику соперницы вместе с тренером.

Афиша боя Колесник - Коллинз

Известная австралийская дзюдоистка Сара Коллинз до этого победила на профессиональном уровне в ММА американку Соренсен и Кавану из Ирландии.

Колесник хочет достойно представить Украину

У Елены 4 победы и 2 поражения в PFL. Она говорит, что очень скучает по Одессе, но хочет достойно представить Украину на высоком уровне.

Кроме Колесник Украину в Bellator представляет известный боец Ярослав Амосов.

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