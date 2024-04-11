Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Елена Колесник перешла в Bellator — с кем сразится украинская спортсменка ММА arrow

Елена Колесник перешла в Bellator — с кем сразится украинская спортсменка ММА

11 апреля 2024 21:52
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Елена Колесник перешла в Bellator — с кем сразится украинская спортсменка ММА
Елена Колесник. Фото: PFL
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Стало известно, когда известная украинская бойчина Елена Колесник вернется в октагон. Она сразится в рамках престижного турнира Bellator в Ирландии летом против непобедимой Сары Коллинз.

Об этом сообщила самая одесситка в редакцию Новини.LIVE.

Читайте также:

Бой состоится 22 июня. Колесник активно готовится в Лас-Вегасе к дебюту в Bellator — это одна из сильнейших организаций мира. Она разбирает тактику соперницы вместе с тренером.

колесник
Афиша боя Колесник - Коллинз

Известная австралийская дзюдоистка Сара Коллинз до этого победила на профессиональном уровне в ММА американку Соренсен и Кавану из Ирландии.

Колесник хочет достойно представить Украину

У Елены 4 победы и 2 поражения в PFL. Она говорит, что очень скучает по Одессе, но хочет достойно представить Украину на высоком уровне.

Кроме Колесник Украину в Bellator представляет известный боец Ярослав Амосов.

Напомним, Мудрик уйдет из "Челси" из-за трансфера в Лондон известного игрока. 

Миколенко перейдет из "Эвертона" в известный клуб — детали. 

Хави назвал лучших игроков "Барселоны" после победы над "ПСЖ" в Лиге чемпионов.

Мбаппе провалил матч с "Барселоной" — болельщики раскритиковали форварда. 

Бущан оценил ошибки Лунина в матче "Реала" с "Манчестер Сити".

Цыганков получил новую травму в "Жироне" — что известно. 

Одесса
спорт
ММА
Bellator

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб