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Після рішення МОК Росія відмовилася відправляти на Олімпіаду збірну з дзюдо

29 червня 2024 08:00
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Агабекян Карен
редактор
МОК допустив на ОІ-2024 лише 4 з 17 російських дзюдоїстів - довелося зняти збірну
Збірна Росії з дзюдо. Фото: росЗМІ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення щодо збірної Росії з дзюдо. Згідно з вердиктом, більшість команди не буде допущена на Олімпійські ігри-2024.

Тому росіяни вирішили не везти команду на ОІ-2024, про що у коментарі росЗМІ повідомив голова Федерації дзюдо Росії Сергій Соловейчик.

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МОК змусив росіян відмовитись

Росія спочатку мала намір привести в Париж найсильніший склад, але цим планам не судилося збутися. У МОК цього тижня ухвалили рішення допустити до турніру лише чотирьох із 17 дзюдоїстів.

Після озвученого рішення МОК зібралася президія Федерації дзюдо Росії, де ухвалили одноголосне рішення про те, що команду відправляти не будуть. При цьому вимоги МОК назвали принизливими.

"У даній ситуації президія Федерації дзюдо Росії ухвалила одноголосне рішення — збірна команда Росії з дзюдо не прийме принизливих умов і не виступить на Іграх у Парижі", — заявив Соловейчик.

Олімпійські ігри в Парижі стартують 26 липня, а завершаться 11 серпня.

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Олімпійські ігри
Олімпіада-2024
Дзюдо
Париж-2024

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