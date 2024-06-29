МОК допустил на ОИ-2024 лишь 4 из 17 российских дзюдоистов — пришлось снять сборную

Сборная России по дзюдо. Фото: росСМИ

Международный олимпийский комитет принял решение по сборной России по дзюдо. Согласно с вердиктом, большая часть команды не будет допущена на Олимпийские игры-2024.

Поэтому россияне решили не везти команду на ОИ-2024, о чем в комментарии росСМИ сообщил глава Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.

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МОК вынудил россиян отказаться

Россия изначально намеревалась привести в Париж сильнейший состав, но этим планам не суждено было сбыться. В МОК на текущей неделе приняли решение допустить к турниру всего четырех из 17 дзюдоистов.

После озвученного решения МОК собрался президиум Федерации дзюдо России, где приняли единогласное решение о том, что команду отправлять не будут. При этом требования МОК назвали унизительными.

"В данной ситуации президиум Федерации дзюдо России принял единогласное решение — сборная команда России по дзюдо не примет унизительные условия и не выступит на Играх в Париже", — заявил Соловейчик

Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля, а завершатся 11 августа.

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