Україна здобула третю ліцензію в академічному веслуванні

Збірна України з академічного веслування, жіноча четвірка парна. Фото: World Rowing

Збірна України з академічного веслування здобула ліцензію на Олімпіаду-2024 в жіночих парних четвірках. Це сталося за підсумками останньої відбіркової регати-2024 у швейцарському Люцерні.

Про це пише Суспільне Спорт.

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Україну представляв екіпаж у складі: Наталії Довгодько, Катерини Дудченко, Дарини Верхогляд та Анастасії Коженкової. У фіналі вони посіли друге місце та поступилися команді США — відставання на фініші становило 0.23 секунди.

Зазначається, що Україна стала дев'ятою збірною, яка відібралась на Олімпіаду-2024. Також відомо, що крім України та США за підсумками чемпіонату світу 2023 ще сім екіпажів кваліфікувались до Парижа.

Літні Олімпійські ігри-2024 відбудуться у Парижі з 26 липня по 11 серпня.

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