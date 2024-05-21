Україна здобула третю ліцензію в академічному веслуванні

Україна здобула ще одну ліцензію на Олімпіаду-2024 в академічному веслуванні
Збірна України з академічного веслування здобула ліцензію на Олімпіаду-2024 в жіночих парних четвірках. Це сталося за підсумками останньої відбіркової регати-2024 у швейцарському Люцерні.
Про це пише Суспільне Спорт.
Україна на Олімпіаді-2024
Україну представляв екіпаж у складі: Наталії Довгодько, Катерини Дудченко, Дарини Верхогляд та Анастасії Коженкової. У фіналі вони посіли друге місце та поступилися команді США — відставання на фініші становило 0.23 секунди.
Зазначається, що Україна стала дев'ятою збірною, яка відібралась на Олімпіаду-2024. Також відомо, що крім України та США за підсумками чемпіонату світу 2023 ще сім екіпажів кваліфікувались до Парижа.
Літні Олімпійські ігри-2024 відбудуться у Парижі з 26 липня по 11 серпня.
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