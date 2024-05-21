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Україна здобула ще одну ліцензію на Олімпіаду-2024 в академічному веслуванні

21 травня 2024 17:35
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Україна здобула третю ліцензію в академічному веслуванні
Збірна України з академічного веслування, жіноча четвірка парна. Фото: World Rowing
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Збірна України з академічного веслування здобула ліцензію на Олімпіаду-2024 в жіночих парних четвірках. Це сталося за підсумками останньої відбіркової регати-2024 у швейцарському Люцерні.

Про це пише Суспільне Спорт.

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Україну представляв екіпаж у складі:  Наталії Довгодько, Катерини Дудченко, Дарини Верхогляд та Анастасії Коженкової. У фіналі вони посіли друге місце та поступилися команді США — відставання на фініші становило 0.23 секунди.

Зазначається, що Україна стала дев'ятою збірною, яка відібралась на Олімпіаду-2024. Також відомо, що крім України та США за підсумками чемпіонату світу 2023 ще сім екіпажів кваліфікувались до Парижа.

Літні Олімпійські ігри-2024 відбудуться у Парижі з 26 липня по 11 серпня.

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Україна
Олімпіада-2024
Веслувальний спорт

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