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Украина получила еще одну лицензию на Олимпиаду-2024 в академической гребле

21 мая 2024 17:35
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Украина получила третью лицензию в академической гребле
Сборная Украины по академической гребле, женская четверка парная. Фото: World Rowing
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Сборная Украины по академической гребле получила лицензию на Олимпиаду-2024 в женских парных четверках. Это произошло по итогам последней отборочной регаты-2024 в швейцарском Люцерне.

Об этом пишет Суспільне Спорт.

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Украина на Олимпиаде-2024

Украину представлял экипаж в составе: Наталии Довгодько, Екатерины Дудченко, Дарьи Верхосмотр и Анастасии Коженкова. В финале они заняли второе место и уступили команде США — отставание на финише составило 0.23 секунды.

Украина стала девятой сборной, которая отобралась на Олимпиаду-2024. Также известно, что кроме Украины и США по итогам чемпионата мира 2023 года еще семь экипажей квалифицировались в Париж.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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Украина
Олимпиада-2024
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