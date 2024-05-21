Украина получила третью лицензию в академической гребле

Сборная Украины по академической гребле, женская четверка парная. Фото: World Rowing

Сборная Украины по академической гребле получила лицензию на Олимпиаду-2024 в женских парных четверках. Это произошло по итогам последней отборочной регаты-2024 в швейцарском Люцерне.

Об этом пишет Суспільне Спорт.

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Украину представлял экипаж в составе: Наталии Довгодько, Екатерины Дудченко, Дарьи Верхосмотр и Анастасии Коженкова. В финале они заняли второе место и уступили команде США — отставание на финише составило 0.23 секунды.

Украина стала девятой сборной, которая отобралась на Олимпиаду-2024. Также известно, что кроме Украины и США по итогам чемпионата мира 2023 года еще семь экипажей квалифицировались в Париж.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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