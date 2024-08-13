Лузан за прикладом Харлан візьме участь у благодійному аукціоні для ЗСУ

Людмила Лузан після повернення до України. Фото: Новини.LIVE

Олімпійська медалістка Людмила Лузан після повернення з Парижа до Києва взяла участь в урочистому заході. Спортсменка зійшла з поїзда та відповіла на запитання журналістів у приміщенні столичного залізничного вокзалу.

Лузан назвала спортивний артефакт, з яким готова розлучитися заради допомоги Україні, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Людмила Лузан у парі з Анастасією Рибачок здобула срібні медалі на другій Олімпіаді поспіль. Спортсменки успішно виступили у веслуванні на байдарках та каное. Рибачок майже одразу повернулася до України, а Лузан стала прапороносцем на закритті Олімпіади у Парижі.

Українська спортсменка Людмила Лузан. Фото: instagram.com/liudmilaluzan/

Що Лузан передасть на благодійність

Незабаром після Ігор-2024 стало відомо, що фехтувальниця Ольга Харлан надасть шпагу, за допомогою якої здобула золоту медаль, для благодійного аукціону на підтримку ЗСУ. Людмила Лузан також візьме участь у цьому заході. Спортсменка пообіцяла віддати весло, яке допомогло їй завоювати "срібло" у Франції.

"У мене чудові спогади про Олімпіаду. Я задоволена тим, що ми з Анастасією зуміли здобути цю медаль. Присвячуємо її нашим захисникам і всій Україні. Звичайно, завжди хочеться лише перемагати, але я рада, що ми з честю представили свою країну в Парижі", — розповіла Лузан.

Спортсменка додала, що завжди підтримує збори на ЗСУ і для неї важливо допомагати захисникам України.

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