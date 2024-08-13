Лузан по примеру Харлан примет участие в благотворительном аукционе для ВСУ

Олимпийская медалистка Лузан по примеру Харлан поучаствует в благотворительном аукционе
Олимпийская медалистка Людмила Лузан после возвращения из Парижа в Киев приняла участие в торжественном мероприятии. Спортсменка сошла с поезда и ответила на вопросы журналистов в здании столичного железнодорожного вокзала.
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Людмила Лузан в паре с Анастасией Рыбачок завоевала серебряные медали на второй Олимпиаде подряд. Спортсменки успешно выступили в гребле на байдарках и каноэ. Рыбачок почти сразу вернулась в Украину, а Лузан стала знаменосцем страны на закрытии Олимпиады в Париже.
Что Лузан передаст на благотворительность
Вскоре после Игр-2024 стало известно, что фехтовальщица Ольга Харлан предоставит шпагу, с помощью которой завоевала золотую медаль, для благотворительного аукциона в поддержку ВСУ. Людмила Лузан тоже примет участие в этом мероприятии. Спортсменка пообещала отдать весло, которое помогло ей завоевать "серебро" во Франции.
"У меня прекрасные воспоминания об Олимпиаде. Я рада, что мы с Анастасией сумели завоевать эту медаль. Посвящаем ее нашим защитникам и всей Украине. Конечно, всегда хочется только побеждать, но я рада, что мы с честью представили свою страну в Париже", — рассказала Лузан.
Спортсменка добавила, что всегда поддерживает сборы на ВСУ и для нее является важным помогать защитникам Украины.
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