Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Олимпийская медалистка Лузан по примеру Харлан поучаствует в благотворительном аукционе arrow

Олимпийская медалистка Лузан по примеру Харлан поучаствует в благотворительном аукционе

13 августа 2024 14:47
Валерий Ковалевич - Редактор
Лузан по примеру Харлан примет участие в благотворительном аукционе для ВСУ
Людмила Лузан после возвращения в Украину. Фото: Новини.LIVE
Валерий Ковалевич - Редактор

Олимпийская медалистка Людмила Лузан после возвращения из Парижа в Киев приняла участие в торжественном мероприятии. Спортсменка сошла с поезда и ответила на вопросы журналистов в здании столичного железнодорожного вокзала. 

Лузан назвала спортивный артефакт, с которым готова расстаться ради помощи Украине, сообщает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

Людмила Лузан в паре с Анастасией Рыбачок завоевала серебряные медали на второй Олимпиаде подряд. Спортсменки успешно выступили в гребле на байдарках и каноэ. Рыбачок почти сразу вернулась в Украину, а Лузан стала знаменосцем страны на закрытии Олимпиады в Париже. 

Людмила Лузан
Украинская спортсменка Людмила Лузан. Фото: instagram.com/liudmilaluzan/

Что Лузан передаст на благотворительность 

Вскоре после Игр-2024 стало известно, что фехтовальщица Ольга Харлан предоставит шпагу, с помощью которой завоевала золотую медаль, для благотворительного аукциона в поддержку ВСУ. Людмила Лузан тоже примет участие в этом мероприятии. Спортсменка пообещала отдать весло, которое помогло ей завоевать "серебро" во Франции. 

"У меня прекрасные воспоминания об Олимпиаде. Я рада, что мы с Анастасией сумели завоевать эту медаль. Посвящаем ее нашим защитникам и всей Украине. Конечно, всегда хочется только побеждать, но я рада, что мы с честью представили свою страну в Париже", — рассказала Лузан. 

Спортсменка добавила, что всегда поддерживает сборы на ВСУ и для нее является важным помогать защитникам Украины. 

Напомним, Цыганков готовится уйти из "Жироны" — клуб может продать украинца.

Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство. 

Украина снова удивила мир по результатам Олимпиады-2024. 

Харлан заработала наибольшую сумму на Олимпиаде-2024 — сколько Минспорта заплатит украинцам. 

У гимнастки из США отобрали медаль уже после завершения Олимпиады-2024. 

Леброн Джеймс назвал баскетболиста, который его вдохновляет.

спорт Олимпийские игры Людмила Лузан Олимпиада-2024 гребля на каноэ и байдарке

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:54 В МИД сделали заявление о месте и дате промежуточных встреч перед вторым Саммитом мира

15:46 Насибов честно признался, что чувствует после завоевания медали на Олимпиаде

15:31 Третья штурмовая бригада показала, как "разнесла" блиндажи оккупантов на Харьковщине

15:27 Отстранен судом — в Одессе муниципальная безопасность осталась без заместителя

15:12 Украинцев предостерегают от мошенничества на теме военнопленных и пропавших без вести

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

15:11 Генштаб полностью ограничил перемещение у границы в одной из областей

14:56 Из-за нехватки кораблей россияне вынуждены идти на крайние меры — какие именно

14:47 Олимпийская медалистка Лузан по примеру Харлан поучаствует в благотворительном аукционе

Text

14:39 В Курской области ВСУ взяли в плен элитных военных, которых Россия сама захочет обменять — нардеп

14:27 В Одессе неизвестные избили велосипедиста и силой посадили в авто

15:54 В МИД сделали заявление о месте и дате промежуточных встреч перед вторым Саммитом мира

15:46 Насибов честно признался, что чувствует после завоевания медали на Олимпиаде

15:31 Третья штурмовая бригада показала, как "разнесла" блиндажи оккупантов на Харьковщине

15:27 Отстранен судом — в Одессе муниципальная безопасность осталась без заместителя

15:12 Украинцев предостерегают от мошенничества на теме военнопленных и пропавших без вести

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

15:11 Генштаб полностью ограничил перемещение у границы в одной из областей

14:56 Из-за нехватки кораблей россияне вынуждены идти на крайние меры — какие именно

14:47 Олимпийская медалистка Лузан по примеру Харлан поучаствует в благотворительном аукционе

14:27 В Одессе неизвестные избили велосипедиста и силой посадили в авто

14:23 Овощи из борщевого набора изменились в цене — что подорожало вдвое

Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

9 августа 2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

14:39 В Курской области ВСУ взяли в плен элитных военных, которых Россия сама захочет обменять — нардеп

Text

13:00 Россия готовит месть за Курщину и как могут изменить мобилизационный возраст — эфир День.LIVE

Text

09:55 Братчук объяснил, как события в Курске повлияли на ситуацию на Покровском направлении

Text

08:00 Заявление Банковой о Курске и коррупция в Минэнерго — эфир Ранок.LIVE

Text

01:40 Ляшко рассказал об итогах первого заседания Совета по восстановлению "Охматдета"

12 августа 2024
Text

21:48 Ляшко назвал сроки восстановления Охматдета и объяснил ответственность по расходам бюджета

Text

17:53 Незаконное пересечение границы — в ГПСУ ответили, возросло ли количество попыток

Text

17:50 Расширение плацдарма в Курской области и пожар на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

Text

15:59 Демченко прокомментировал движение техники в Беларуси — какая угроза для Украины

Text

15:45 Нардеп объяснил, кто виноват в назначении взяточников на государственные должности

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения