Збірна України розпочала підготовку до Олімпійських ігор-2024

Олімпійська збірна України почала підготовку до Ігор-2024
Гравці олімпійської збірної України розпочали підготовку до Олімпіади у Парижі. Вчора вони відзначились у грі проти Індонезії.
Про це повідомляє портал Новини.LIVE.
Олімпійська збірна готується до Олімпіади
В рамках підготовки до Ігор олімпійська збірна України з футболу вже провела навчально-тренувальний збір. Тепер гравці беруть участь у міжнародному турнірі Tournoi Maurice Revello у Франції.
Вчора збірна зустрілась із першим суперником — командою з Індонезії. Поєдинок закінчився з рахунком 0:3 на користь українців.
Серед інших суперників олімпійської збірної України у групі B, окрім Індонезії U-20, будуть Італія U-21, Японія U-19 та Панама U-23.
Наступний матч збірна проведе проти Італії 6 червня. Початок о 16:00.
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