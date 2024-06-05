Збірна України розпочала підготовку до Олімпійських ігор-2024

Олімпійська збірна України. Фото: УАФ

Гравці олімпійської збірної України розпочали підготовку до Олімпіади у Парижі. Вчора вони відзначились у грі проти Індонезії.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

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В рамках підготовки до Ігор олімпійська збірна України з футболу вже провела навчально-тренувальний збір. Тепер гравці беруть участь у міжнародному турнірі Tournoi Maurice Revello у Франції.

Вчора збірна зустрілась із першим суперником — командою з Індонезії. Поєдинок закінчився з рахунком 0:3 на користь українців.

Серед інших суперників олімпійської збірної України у групі B, окрім Індонезії U-20, будуть Італія U-21, Японія U-19 та Панама U-23.

Наступний матч збірна проведе проти Італії 6 червня. Початок о 16:00.

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