Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Олимпийская сборная Украины начала подготовку к Играм-2024 arrow

Олимпийская сборная Украины начала подготовку к Играм-2024

5 июня 2024 15:24
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Сборная Украины начала подготовку к Олимпийским играм-2024
Олимпийская сборная Украины. Фото: УАФ
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Игроки олимпийской сборной Украины начали подготовку к Олимпиаде в Париже. Вчера они отличились в игре против Индонезии.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Олимпийская сборная готовится к Олимпиаде

В рамках подготовки к Играм олимпийская сборная Украины по футболу уже провела учебно-тренировочный сбор. Теперь игроки принимают участие в международном турнире Tournoi Maurice Revello во Франции.

Вчера сборная встретилась с первым соперником — командой из Индонезии. Поединок закончился со счетом 0:3 в пользу украинцев.

Среди соперников олимпийской сборной Украины в группе B, кроме Индонезии U-20, будут Италия U-21, Япония U-19 и Панама U-23.

Следующий матч сборная проведет против Италии 6 июня. Начало в 16.00.

Напомним, "Динамо" может потерять Бражка — игроком интересуется топклуб.

Польша-Украина – где и когда смотреть товарищеский матч.

Матвиенко эмоционально высказался о голе Довбика в матче против Германии.

Шевченко сделал Шольцу подарок во время матча Германия — Украина.

Нагельсман рассказал, какой игрок сборной Украины его удивил.

Олимпийская сборная Украины
Олимпиада-2024
спорт
футбол

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня