Сборная Украины начала подготовку к Олимпийским играм-2024

Олимпийская сборная Украины. Фото: УАФ

Игроки олимпийской сборной Украины начали подготовку к Олимпиаде в Париже. Вчера они отличились в игре против Индонезии.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

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В рамках подготовки к Играм олимпийская сборная Украины по футболу уже провела учебно-тренировочный сбор. Теперь игроки принимают участие в международном турнире Tournoi Maurice Revello во Франции.

Вчера сборная встретилась с первым соперником — командой из Индонезии. Поединок закончился со счетом 0:3 в пользу украинцев.

Среди соперников олимпийской сборной Украины в группе B, кроме Индонезии U-20, будут Италия U-21, Япония U-19 и Панама U-23.

Следующий матч сборная проведет против Италии 6 июня. Начало в 16.00.

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