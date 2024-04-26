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Олімпійський вогонь почав свій шлях до Парижа — в Афінах пройшла церемонія

26 квітня 2024 22:57
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Олімпійський вогонь почав свій шлях до Парижа — в Афінах пройшла церемонія
Олімпійський вогонь. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Церемонія передачі олімпійського вогню організаторам 33-х літніх Олімпійських ігор у Парижі відбулась на афінському історичному стадіоні "Панатінаїкос". Перед подальшим шляхом вогонь проведе ніч у посольстві Франції у грецькій столиці.

Подробиці церемонії — в матеріалі Новини.LIVE.

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На початку церемонії на стадіоні пройшла музично-гімнастична вистава за участю танцюристів спортивного клубу та учнів греко-французької школи. Потім вокальний ансамбль "Корес" у супроводі Національного симфонічного оркестру Грецького радіо та телебачення (ЕРТ) виконав Олімпійський гімн та був піднятий Олімпійський прапор. 

Національні гімни Франції та Греції у супроводі Національного симфонічного оркестру та хору ЕРТ виконала греко-французька співачка Нана Мускурі, посол доброї волі UNICEF.

Потім на стадіоні фінішувала естафета олімпійського вогню. Він був запалений 15 квітня від сонячних променів за допомогою параболічного дзеркала у Стародавній Олімпії під час генеральної репетиції дійства.

Вже завтра вогонь вирушує у Францію

Вогонь Олімпійських ігор після ночі у французському посольстві вже в суботу вирушить до самої Франції на борту вітрильника "Белем", який уже знаходиться в порту грецького міста Пірей та буде доставлено до Марселя 8 травня. Нагадаємо, що Олімпійські ігри у столиці Франції заплановані на 26 липня – 11 серпня 2024 року.

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Олімпійські ігри
Олімпіада-2024
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