Олимпийский огонь начал свой путь в Париж — в Афинах прошла церемония

Олимпийский огонь. Фото: Reuters

Церемония передачи олимпийского огня организаторам 33-х летних Олимпийских игр в Париже прошла на афинском историческом стадионе "Панатинаикос". Перед дальнейшим путём огонь проведет ночь в посольстве Франции в греческой столице.

Подробности церемонии — в материале Новини.LIVE.

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В начале церемонии на стадионе прошел музыкально-гимнастический спектакль с участием танцоров спортивного клуба и учащихся греко-французской школы. Затем вокальный ансамбль "Корес" в сопровождении Национального симфонического оркестра Греческого радио и телевидения (ЭРТ) исполнил Олимпийский гимн и был поднят Олимпийский флаг.

Национальные гимны Франции и Греции в сопровождении Национального симфонического оркестра и хора ЭРТ исполнила греко-французская певица Нана Мускури, посол доброй воли UNICEF.

Затем на стадионе финишировала эстафета олимпийского огня. Он был воспламенен 15 апреля от солнечных лучей с помощью параболического зеркала в Древней Олимпии во время генеральной репетиции действа.

Уже завтра огонь отправляется во Францию

Огонь Олимпийских игр после ночи во французском посольстве уже в субботу отправится в саму Францию на борту парусника "Белем", который уже находится в порту греческого города Пирей и будет доставлен в Марсель 8 мая. Напомним, что Олимпийские игры в столице Франции запланированы на 26 июля – 11 августа 2024 года.

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