Онана повернувся до збірної Камеруну після скандального відходу
Камерунський воротар Андре Онана знову виступатиме у складі своєї національної команди. Новачок "Манчестер Юнайтед" прийняв рішення про повернення до складу "невгамовних левів".
Голкіпер помирився з головним тренером збірної Камеруну, повідомляє Daily Mail.
Андре Онана знову захищатиме кольори збірної Камеруну. Вихованець "Барселони", який виступав за амстердамський "Аякс" та міланський "Інтер", зараз грає у складі англійського "Манчестер Юнайтед".
Найближчим суперником збірної Камеруну стане команда з Бурунді. 27-річний Андре Онана вже потрапив до заявки на цей поєдинок кваліфікаційного раунду Кубка африканських націй. Матч пройде 12 вересня.
Конфлікт Онана та Сонга
Неприємний інцидент у збірній Камеруну стався у листопаді минулого року на Кубку Світу-2022 у Катарі. Воротар був незадоволений методами роботи головного тренера. Онана та Сонг публічно посварилися, після чого Андре демонстративно залишив табір національної команди.
Онана казав, що його кар'єру у збірній Камеруну завершено. Однак тепер він змінив рішення.
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