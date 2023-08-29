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Онана повернувся до збірної Камеруну після скандального відходу

29 серпня 2023 17:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Онана повернувся до збірної Камеруну після скандального відходу
Андре Онана у складі "Манчестер Юнайтед". Фото: Reuters/Phil Noble
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Камерунський воротар Андре Онана знову виступатиме у складі своєї національної команди. Новачок "Манчестер Юнайтед" прийняв рішення про повернення до складу "невгамовних левів".

Голкіпер помирився з головним тренером збірної Камеруну, повідомляє Daily Mail.

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Андре Онана знову захищатиме кольори збірної Камеруну. Вихованець "Барселони", який виступав за амстердамський "Аякс" та міланський "Інтер", зараз грає у складі англійського "Манчестер Юнайтед".

Найближчим суперником збірної Камеруну стане команда з Бурунді. 27-річний Андре Онана вже потрапив до заявки на цей поєдинок кваліфікаційного раунду Кубка африканських націй. Матч пройде 12 вересня.

Андре Онана
Андре Онана отримав попередження. Фото: Reuters/Lee Smith

Конфлікт Онана та Сонга

Неприємний інцидент у збірній Камеруну стався у листопаді минулого року на Кубку Світу-2022 у Катарі. Воротар був незадоволений методами роботи головного тренера. Онана та Сонг публічно посварилися, після чого Андре демонстративно залишив табір національної команди.

Онана казав, що його кар'єру у збірній Камеруну завершено. Однак тепер він змінив рішення.

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