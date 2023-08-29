Онана вернулся в сборную Камеруна после скандального ухода

Андре Онана в составе "Манчестер Юнайтед". Фото: Reuters/Phil Noble

Камерунский вратарь Андре Онана будет снова выступать в составе своей национальной команды. Новичок "Манчестер Юнайтед" принял решение о возвращении в состав "неукротимых львов".

Голкипер помирился с главным тренером сборной Камеруна, сообщает Daily Mail.

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Андре Онана снова будет защищать цвета сборной Камеруна. Воспитанник "Барселоны", который выступал за амстердамский "Аякс" и миланский "Интер", сейчас играет в составе английского "Манчестер Юнайтед".

Ближайшим соперником сборной Камеруна станет команда из Бурунди. 27-летний Андре Онана уже попал в заявку на этот поединок квалификационного раунда Кубка африканских наций. Матч пройдет 12 сентября.

Андре Онана заработал предупреждение. Фото: Reuters/Lee Smith

Конфликт Онана и Сонга

Неприятный инцидент в сборной Камеруна произошел в ноябре прошлого года на Кубке Мира-2022 в Катаре. Вратарь был недоволен методами работы главного тренера. Онана и Сонг публично поссорились, после чего Андре демонстративно покинул лагерь национальной команды.

Онана говорил, что его карьера в сборной Камеруна завершена. Однако теперь он изменил решение.

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