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Онана вернулся в сборную Камеруна после скандального ухода

29 августа 2023 17:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Онана вернулся в сборную Камеруна после скандального ухода
Андре Онана в составе "Манчестер Юнайтед". Фото: Reuters/Phil Noble
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Камерунский вратарь Андре Онана будет снова выступать в составе своей национальной команды. Новичок "Манчестер Юнайтед" принял решение о возвращении в состав "неукротимых львов". 

Голкипер помирился с главным тренером сборной Камеруна, сообщает Daily Mail

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Андре Онана снова будет защищать цвета сборной Камеруна. Воспитанник "Барселоны", который выступал за амстердамский "Аякс" и миланский "Интер", сейчас играет в составе английского "Манчестер Юнайтед". 

Ближайшим соперником сборной Камеруна станет команда из Бурунди. 27-летний Андре Онана уже попал в заявку на этот поединок квалификационного раунда Кубка африканских наций. Матч пройдет 12 сентября. 

Андре Онана
Андре Онана заработал предупреждение. Фото: Reuters/Lee Smith

Конфликт Онана и Сонга 

Неприятный инцидент в сборной Камеруна произошел в ноябре прошлого года на Кубке Мира-2022 в Катаре. Вратарь был недоволен методами работы главного тренера. Онана и Сонг публично поссорились, после чего Андре демонстративно покинул лагерь национальной команды. 

Онана говорил, что его карьера в сборной Камеруна завершена. Однако теперь он изменил решение. 

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