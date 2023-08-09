Осімхен може стати рекордним трансфером для чемпіонату Саудівської Аравії

Віктор Осімхен у "Наполі". Фото: instagram.com/victorosimhen9/

Форвард збірної Нігерії Віктор Осімхен може стати новим футболістом "Аль-Хіляля". "Наполі" не хоче продавати свою зірку, але навряд чи зможе встояти перед вигідною пропозицією від клубу із Саудівської Аравії.

"Аль-Хіляль" збирається здійснити рекордну угоду у своїй історії, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Цього літа "Аль-Хіляль" збирається провести один із найгучніших трансферів в історії футболу. Команда Жоржі Жезуша намагалася підписати Кіліана Мбаппе, але форвард відмовився від такої можливості.

Однак "Аль-Хілялю" все ще потрібний результативний форвард. Клуб звернув увагу на гравця "Наполі" Віктора Осімхена. Чемпіони Італії не хочуть продавати гравця, контракт якого діє до літа 2025 року. Проте "Аль-Хіляль" готовий зробити пропозицію, від якої "Наполі" не зможе відмовитися.

Скільки заплатять за Осімхена?

Клуб із Саудівської Аравії витратив цього літа 278 млн євро. "Аль-Хіляль" не відчуває нестачі в засобах. "Наполі" отримає за 24-річного форварда 200 млн євро. При цьому Осімхену запропонують контракт на чотири або п'ять років із зарплатою 50 млн євро за сезон.

Віктор Осімхен на тренуванні. Фото: instagram.com/victorosimhen9/

Власник "Наполі" Ауреліо Де Лаурентіс хоче продовжити контракт Віктора Осімхена, щоб отримати за форварда більше грошей. Ведуться переговори про пролонгацію контракту нігерійського гравця, але форвард не погоджується із пропозицією італійського клубу.

Нагадаємо, Бущан зацікавив іспанський клуб: "Динамо" чекає на пропозицію щодо голкіпера.

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