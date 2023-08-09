Осимхен может стать рекордным трансфером для чемпионата Саудовской Аравии

Виктор Осимхен в "Наполи". Фото: instagram.com/victorosimhen9/

Форвард сборной Нигерии Виктор Осимхен может стать новым футболистом "Аль-Хиляля". "Наполи" не хочет продавать свою звезду, но вряд ли сможет устоять перед выгодным предложением от клуба из Саудовской Аравии.

"Аль-Хиляль" собирается совершить рекордную сделку в своей истории, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Этим летом "Аль-Хиляль" собирается провести один из самых громких трансферов в истории футбола. Команда Жоржи Жезуша пыталась подписать Килиана Мбаппе, но форвард отказался от такой возможности.

Однако "Аль-Хилялю" все еще необходим результативный форвард. Клуб обратил внимание на игрока "Наполи" Виктора Осимхена. Чемпионы Италии не хотят продавать игрока, контракт которого действует до лета 2025 года. Однако "Аль-Хиляль" готов сделать предложение, от которого "Наполи" не сможет отказаться.

Сколько заплатят за Осимхена?

Клуб из Саудовской Аравии потратил этим летом 278 млн евро. "Аль-Хиляль" не испытывает недостатка в средствах. "Наполи" получит за 24-летнего форварда 200 млн евро. При этом Осимхену предложат контракт на четыре или пять лет с зарплатой в 50 млн евро за сезон.

Виктор Осимхен на тренировке. Фото: instagram.com/victorosimhen9/

Владелец "Наполи" Аурелио Де Лаурентис хочет продолжить контракт Виктора Осимхена, чтобы получить за форварда больше денег. Ведутся переговоры о пролонгации контракта нигерийского игрока, но форвард не соглашается с предложением итальянского клуба.

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