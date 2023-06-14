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Осімхен відмовився грати за "Наполі": куди перейде форвард

14 червня 2023 18:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Осімхен відмовився грати за "Наполі": куди перейде форвард
Віктор Осімхен у матчі за "Наполі". Фото: REUTERS/Ciro De Luca
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Нігерійський нападник "Наполі" Віктор Осімхен хоче перейти до іншого клубу. Він відмовився продовжувати контракт з італійською командою.

Осімхен входить у сферу інтересів одразу кількох європейських грандів, повідомляє Football Italia.

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Віктор Осімхен вже кілька років є однією з головних зірок італійського "Наполі". У сезоні 2022.2023 африканець допоміг своїй команді виграти Скудетто. Він став найкращим бомбардиром Серії А, записавши на свій рахунок 26 голів. Після цього форвард вирішив, що настав час рухатися далі.

Куди перейде Осімхен?

"Наполі" запросив нігерійця з французького "Лілля" у 2020 році. Італійський клуб заплатив за гравця рекордні для себе 70 млн євро. Проте "партенопейці" жодного разу не пошкодували про своє рішення.

Віктор Осімхен
Віктор Осімхен святкує гол. Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Угода футболістка з неаполітанським клубом діє до літа 2025 року. Керівництво "Наполі" запропонувало Осімхену продовжити контракт, але Віктор відмовився це зробити та попросив відпустити його до іншого клубу. У послугах форварда зацікавлені англійський "Челсі" та французький "ПСЖ".

"Наполі" може отримати за свого футболіста понад 100 млн євро. У клубі вже чекають пропозиції щодо молодого форварда.

Нагадаємо, півзахисник збірної України Віктор Циганков може перейти до однієї з англійських команд.

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