Осимхен отказался играть за "Наполи": куда перейдет форвард

Виктор Осимхен в матче за "Наполи". Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Нигерийский нападающий "Наполи" Виктор Осимхен хочет перейти в другой клуб. Он отказался продлевать контракт с итальянской командой.

Осимхен входит в сферу интересов сразу нескольких европейских грандов, сообщает Football Italia.

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Виктор Осимхен уже несколько лет является одной из главных звезд итальянского "Наполи". В сезоне 2022.2023 африканец помог своей команде выиграть Скудетто. Он стал лучшим бомбардиром Серии А, записав на свой счет 26 голов. После этого форвард решил, что настало время двигаться дальше.

Куда перейдет Осимхен?

"Наполи" пригласил нигерийца из французского "Лилля" в 2020 году. Итальянский клуб заплатил за игрока рекордные для себя 70 млн евро. Однако "партенопейцы" ни разу не пожалели о своем решении.

Виктор Осимхен празднует гол. Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Соглашение футболистка с неаполитанским клубом действует до лета 2025 года. Руководство "Наполи" предложило Осимхену продлить контракт, но Виктор отказался это сделать и попросил отпустить его в другой клуб. В услугах форварда заинтересованы английский "Челси" и французский "ПСЖ".

"Наполи" может получить за своего футболиста более 100 млн евро. В клубе уже ждут предложения по молодому форварду.

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