Першому номеру драфту НХЛ зламали щелепу прямо на майданчику — відео удару

Коннор Бедард. Фото: tsn.ca

У Національній хокейній лізі стався жахливий епізод із молодим талантом Коннором Бедардом. Стався він 6 січня у матчі "Нью-Джерсі" проти "Чикаго".

Зірковий талант "Чикаго" у першому періоді зазнав травми, яка завадить йому стати рекордсменом ліги, повідомив портал Новини.LIVE.

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Що трапилося з першим номером драфту

У першому періоді захисник "Девілз" Брендан Сміт провів на Бедарді силовий прийом, після якого хокеїст "Чикаго" тримався за щелепу. Пізніше виявилося, що вона зламана.

Тяжке пошкодження поставило під загрозу участь Бедарда у своєму першому в кар'єрі Матчі всіх зірок, який пройде з 1 по 3 лютого.

Якщо Бедард пропустить матч усіх зірок, то не стане наймолодшим учасником події з 1947 року.

Перший номер драфту-2023 міг би встановити унікальне досягнення у віці 18 років та 201 дня. Молодшим був лише Флемінг Маккелл у 1947 році.

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