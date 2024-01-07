Первому номеру драфта НХЛ сломали челюсть прямо на площадке — видео удара
В Национальной хоккейной лиге произошел ужасный эпизод с молодым талантом Коннором Бедардом. Случился он 6 января в матче "Нью-Джерси" против "Чикаго".
Звездный талант "Чикаго" в первом периоде получил травму, которая помешает ему стать рекордсменом лиги, сообщил портал Новини.LIVE.
Что случилось с первым номером драфта
В первом периоде защитник "Дэвилз" Брендан Смит провел на Бедарде силовой прием, после которого хоккеист "Чикаго" держался за челюсть. Позже оказалось, что она сломана.
Тяжелое повреждение поставило под угрозу участие Бедарда в своем первом в карьере Матче всех звезд, который пройдет с 1 по 3 февраля.
Если Бедард пропустит Матч всех звезд, то не станет самым молодым участником события с 1947 года.
Первый номер драфта-2023 мог бы установить уникальное достижение в возрасте 18 лет и 201 дня. Моложе был лишь Флеминг Маккелл в 1947 году.
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