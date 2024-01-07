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Первому номеру драфта НХЛ сломали челюсть прямо на площадке — видео удара

7 января 2024 15:45
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Агабекян Карен
редактор
Первому номеру драфта НХЛ сломали челюсть прямо на площадке — видео удара
Коннор Бедард. Фото: tsn.ca
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Национальной хоккейной лиге произошел ужасный эпизод с молодым талантом Коннором Бедардом. Случился он 6 января в матче "Нью-Джерси" против "Чикаго".

Звездный талант "Чикаго" в первом периоде получил травму, которая помешает ему стать рекордсменом лиги, сообщил портал Новини.LIVE.

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В первом периоде защитник "Дэвилз" Брендан Смит провел на Бедарде силовой прием, после которого хоккеист "Чикаго" держался за челюсть. Позже оказалось, что она сломана.

Тяжелое повреждение поставило под угрозу участие Бедарда в своем первом в карьере Матче всех звезд, который пройдет с 1 по 3 февраля.

Если Бедард пропустит Матч всех звезд, то не станет самым молодым участником события с 1947 года.

Первый номер драфта-2023 мог бы установить уникальное достижение в возрасте 18 лет и 201 дня.  Моложе был лишь Флеминг Маккелл в 1947 году.

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