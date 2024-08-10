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П'ятнадцятий день Олімпіади-2024 — які комплекти медалей розіграють

10 серпня 2024 08:30
Чекарьова Марія - редактор
Олімпіада-2024 — розклад медальних змагань 1 серпня
Атлет Олег Дорощук. Фото: uaf.org.ua
Чекарьова Марія - редактор

У суботу, 10 серпня, відбудеться 15-й день Олімпійських ігор у Парижі. Спортсмени змагатимуться за 39 комплектів нагород. Зокрема, українці боротимуться за медалі у восьми видах спорту: стрибках у воду, веслуванні, вільній боротьбі, п'ятиборстві, художній гімнастиці, брейкінгу, легкій атлетиці та артистичному плаванні.

Про це йдеться на сайті Олімпійських ігор.

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Які комплекти медалей розіграють сьогодні

  • 09:00 Легка атлетика. Марафон. Чоловіки;
  • 10:00 Гольф. Жінки, особистий залік;
  • 12:30 Важка атлетика. Чоловіки, до 102 кг;
  • 13:35 Спортивне скелелазіння. Жінки. Двоборство, складність. Фінал;
  • 14:00 Волейбол. Чоловіки. Фінал. Франція — Польща;
  • 14:00 Веслування на байдарках та каное. Жінки. Байдарки-одиночки, 500 м. Фінал А;
  • 14:20 Веслування на байдарках та каное. Чоловіки. Байдарки-одиночки, 1000 м. Фінал А;
  • 14:50 Веслування на байдарках та каное. Жінки. Каное-одиночки, 200 м. Фінал А;
  • 15:00 Художня гімнастика. Групове багатоборство, фінал;
  • 16:00 Гандбол. Жінки. Фінал. Норвегія — Франція;
  • 16:00 Настільний теніс. Жінки. Командні змагання. Фінал. Китай — Японія;
  • 16:00 Стрибки у воду. Чоловіки. Вишка, 10 м. Фінал;
  • 16:35 Водне поло. Жінки. Фінал. Австралія — ​​Іспанія;
  • 17:00 Важка атлетика. Жінки, до 81 кг;
  • 18:00 Футбол. Жінки. Фінал. Бразилія — ​​США;
  • 18:59 Велоспорт. Трек. Чоловіки. Медісон, фінал;
  • 20:00 Легка атлетика. Чоловіки. Стрибки у висоту. Фінал;
  • 20:10 Сучасне п’ятиборство. Чоловіки. Особистий залік, фінал;
  • 20:15 Легка атлетика. Чоловіки. Біг на 800 м. Фінал;
  • 20:30 Легка атлетика. Жінки. Метання списа. Фінал;
  • 20:30 Артистичне плавання. Дуети, довільна програма;
  • 20:35 Легка атлетика. Жінки. Біг на 100 м з бар’єрами. Фінал;
  • 20:50 Легка атлетика. Чоловіки. Біг на 5000 м. Фінал;
  • 20:55 Вільна боротьба. Чоловіки до 74 кг. Фінал;
  • 21:15 Легка атлетика. Жінки. Біг на 1500 м. Фінал;
  • 21:30 Вільна боротьба. Чоловіки до 125 кг. Фінал;
  • 21:30 Важка атлетика. Чоловіки понад 102 кг;
  • 22:00 Легка атлетика. Чоловіки. Естафета 4х400 м. Фінал;
  • 22:14 Легка атлетика. Жінки. Естафета 4х400 м. Фінал;
  • 22:15 Вільна боротьба. Жінки до 62 кг. Фінал;
  • 22:19 Брейкінг. Чоловіки. Фінали;
  • 22:19 Тхеквондо. Чоловіки, понад 80 кг. Фінал;
  • 22:30 Баскетбол. Чоловіки. Фінал. Франція – США;
  • 22:30 Бокс. Жінки до 57 кг. Фінал;
  • 22:37 Тхеквондо. Жінки понад 67 кг. Фінал;
  • 22:47 Бокс. Чоловіки до 57 кг. Фінал;
  • 23:30 Пляжний волейбол. Чоловіки. Фінал;
  • 23:34 Бокс. Жінки до 75 кг. Фінал;
  • 23:51 Бокс. Чоловіки понад 92 кг. Фінал.

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спорт Олімпійські ігри медалі Змагання Олімпіада-2024

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