Олимпиада-2024 — расписание медальных соревнований 1 августа

Атлет Олег Дорощук. Фото: uaf.org.ua

В субботу, 10 августа, пройдет 15-й день Олимпийских игр в Париже. Спортсмены сразятся за 39 комплектов наград. В частности, украинцы будут бороться за медали в восьми видах спорта: прыжках в воду, гребле, вольной борьбе, пятиборье, художественной гимнастике, брейкинге, легкой атлетике и артистическом плавании.

Об этом говорится на сайте Олимпийских игр.

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Какие комплекты медалей разыграют сегодня

09:00 Легкая атлетика. Марафон. Мужчины;

10:00 Гольф. Женщины, личный зачет;

12:30 Тяжелая атлетика. Мужчины, до 102 кг;

13:35 Спортивное скалолазание. Женщины. Двоеборье, сложность. Финал;

14:00 Волейбол. Мужчины. Финал. Франция — Польша;

14:00 Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарки-одиночки, 500 м. Финал А;

14:20 Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарки-одиночки, 1000 м. Финал А;

14:50 Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-одиночки, 200 м. Финал А;

15:00 Художественная гимнастика. Групповое многоборье, финал;

16:00 Гандбол. Женщины. Финал. Норвегия — Франция;

16:00 Настольный теннис. Женщины. Командные состязания. Финал. Китай — Япония;

16:00 Прыжки в воду. Мужчины. Вышка, 10 г. Финал;

16:35 Водное поло. Женщины. Финал. Австралия — Испания;

17:00 Тяжелая атлетика. Женщины до 81 кг;

18:00 Футбол. Женщины. Финал. Бразилия — США;

18:59 Велоспорт. Трек. Мужчины. Мэдисон, финал;

20:00 Легкая атлетика. Мужчины. Прыжки в высоту. Финал;

20:10 Современное пятиборье. Мужчины. Личный зачет, финал;

20:15 Легкая атлетика. Мужчины. Бег на 800 м. Финал;

20:30 Легкая атлетика. Женщины. Метание копья. Финал;

20:30 Артистическое плавание. Дуэты, произвольная программа;

20:35 Легкая атлетика. Женщины. Бег на 100м с барьерами. Финал;

20:50 Легкая атлетика. Мужчины. Бег на 5000 м. Финал;

20:55 Свободная борьба. Мужчины до 74 кг. Финал;

21:15 Легкая атлетика. Женщины. Бег на 1500м. Финал;

21:30 Свободная борьба. Мужчины до 125 кг. Финал;

21:30 Тяжелая атлетика. Мужчины свыше 102 кг;

22:00 Легкая атлетика. Мужчины. Эстафета 4х400 м. Финал;

22:14 Легкая атлетика. Женщины. Эстафета 4х400 м. Финал;

22:15 Свободная борьба. Женщины до 62 кг. Финал;

22:19 Брейкинг. Мужчины. Финалы;

22:19 Тхэквондо. Мужчины свыше 80 кг. Финал;

22:30 Баскетбол. Мужчины. Финал. Франция — США;

22:30 Бокс. Дамы до 57 кг. Финал;

22:37 Тхэквондо. Женщины свыше 67 кг. Финал;

22:47 Бокс. Мужчины до 57 кг. Финал;

23:30 Пляжный волейбол. Мужчины. Финал;

23:34 Бокс. Дамы до 75 кг. Финал;

23:51 Бокс. Мужчины свыше 92 кг. Финал.

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