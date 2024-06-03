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Пілот літака розчулив Луніна, який летів на фінал Ліги Чемпіонів

3 червня 2024 15:51
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Пілот літака зворушловою промовою розчулив Луніна, який летів на фінал Ліги Чемпіонів
Андрій Лунін. Фото: FC Real Madrid
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Пілот літака, де летів гравець збірної України та іспанського "Реал Мадриду" Андрій Лунін, здивував зворушливою промовою під час польоту. Голкіпер національної команди не зміг стримати сліз. 

Відповідне відео зʼявилось у соцмережах

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Під час польоту до Лондона пілот літака звернувся до пасажирів та відзначив, що на борту літака присутній футболіст Андрій Лунін, який саме летів на фінальну гру Ліги Чемпіонів проти дортмундської "Борусії".

Відомо, що українець добирався на гру самотужки, оскільки не зміг полетіти разом із командою через хворобу. 

Пілот не розгубився та попросив пасажирів підтримати Андрія оплесками. 

"Я хотів попросити про особливу послугу для найповажнішого пасажира цього рейсу, яким є Андрій Лунін. На мій погляд, Мадрид перебуває там, де перебуває, завдяки йому. Це все завдяки тій роботі, яку він виконав протягом сезону. Hala Madrid!", — сказав пілот.

Андрія розчулили ці слова тож він не зміг стримати сліз. Відомо, що "Реал" переміг дортмундську "Боруссію" у фіналі Ліги Чемпіонів з рахунком 2:0.

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літак
Реал Мадрид
Ліга чемпіонів
футбол
Андрій Лунін

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