Пилот самолета трогательной речью растрогал Лунина, летевшего на финал Лиги Чемпионов

Андрей Лунин. Фото: FC Real Madrid

Пилот самолета, где летел игрок сборной Украины и испанского "Реал Мадрида" Андрей Лунин, удивил трогательной речью во время полета. Голкипер национальной команды не смог сдержать слез.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

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Речь пилота к Лунину

Во время полета в Лондон пилот самолета обратился к пассажирам и отметил, что на борту самолета присутствует футболист Андрей Лунин, который летел на финальную игру Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии".

Известно, что украинец добирался на игру своими силами, поскольку не смог полететь вместе с командой по болезни.

Пилот не растерялся и попросил пассажиров поддержать Андрея аплодисментами.

"Я хотел попросить об особой услуге для самого уважаемого пассажира этого рейса Андрея Лунина. На мой взгляд, Мадрид находится там, где находится, благодаря ему. Это все благодаря той работе, которую он проделал в течение сезона. Hala Madrid!", – сказал пилот.

Андрея умилили эти слова и он не смог сдержать слез. Известно, что "Реал" выиграл у дортмундской "Боруссии" в финале Лиги Чемпионов со счетом 2:0.

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