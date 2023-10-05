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Пішов у туалет і не повернувся: головна подія ЛЧ від форварда "Барселони"

5 жовтня 2023 12:11
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Пішов у туалет і не повернувся: головна подія ЛЧ від форварда "Барселони"
Гравці "Барселони" дякують уболівальникам. Фото: REUTERS/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Молодий талант "Барселони" Ламін Ямал став головним героєм курйозної ситуації. Забавний випадок стався під час матчу другого туру групового етапу Ліги чемпіонів із "Порту".

"Барселона" здобула перемогу на виїзді, але Ямал не зміг дограти матч до кінця, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sport.es.

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Ламін Ямал є одним із рекордсменів "Барселони". Він став основним гравцем каталонської команди у віці 16 років. Атакуючий півзахисник допоміг "синьо-гранатовим" виграти на виїзді у "Порту" з рахунком 1:0, однак у поєдинку з футболістом стався неприємний для нього випадок.

Ламін "зник" у другому таймі

Головний тренер "Барселони" Хаві Ернандес не збирався міняти Ламіна Ямала, але був змушений це зробити на 80-й хвилині. Замість молодого гравця вийшов Маркос Алонсо. Самого Ямала на той час не було на полі вже дев'ять хвилин.

Ламін Ямал
Ламін Ямал у матчі проти "Порту". Фото: REUTERS/Pedro Nunes

На 71-й хвилині поєдинку, коли "Барселона" вже вела у рахунку, Ямал відчув біль у животі. Футболіст стрімко втік у підтрибунне приміщення та втік у туалеті. Тренерський штаб команди спочатку чекав на повернення Ламіна, а потім замінив футболіста, щоб не залишати команду в меншості.

"Барселона" здобула дві перемоги у двох матчах Ліги чемпіонів і не пропустила жодного гола у свої ворота. Вже 25 жовтня каталонці зіграють із донецьким "Шахтарем".

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