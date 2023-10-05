Ушел в туалет и не вернулся: главное событие ЛЧ от форварда "Барселоны"
Молодой талант "Барселоны" Ламин Ямал стал главным героем курьезной ситуации. Забавный случай, произошел во время матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с "Порту".
"Барселона" одержала победу на выезде, но Ямал не смог доиграть матч до конца, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.es.
Ламин Ямал является одним из рекордсменов "Барселоны". Он стал основным игроком каталонской команды в возрасте 16 лет. Атакующий полузащитник помог "сине-гранатовым" выиграть на выезде у "Порту" со счетом 1:0, однако по ходу поединка с футболистом произошел неприятный для него случай.
Ламин "исчез" во втором тайме
Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес не собирался менять Ламина Ямала, но был вынужден это сделать на 80-й минуте. Вместо молодого игрока вышел Маркос Алонсо. Самого Ямала к тому времени не было на поле уже девять минут.
На 71-й минуте поединка, когда "Барселона" уже вела в счете, Ямал почувствовал боль в животе. Футболист стремительно убежал в подтрибунное помещение и скрылся в туалете. Тренерский штаб команды сначала ждал возвращения Ламина, а потом заменил футболиста, чтобы не оставлять команду в меньшинстве.
"Барселона" одержала две победу в двух матчах Лиги чемпионов и не пропустила ни одного гола в свои ворота. Уже 25 октября каталонцы сыграют с донецким "Шахтером".
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