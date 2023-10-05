Ушел в туалет и не вернулся: главное событие ЛЧ от форварда "Барселоны"

Игроки "Барселоны" благодарят болельщиков. Фото: REUTERS/Albert Gea

Молодой талант "Барселоны" Ламин Ямал стал главным героем курьезной ситуации. Забавный случай, произошел во время матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с "Порту".

"Барселона" одержала победу на выезде, но Ямал не смог доиграть матч до конца, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.es.

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Ламин Ямал является одним из рекордсменов "Барселоны". Он стал основным игроком каталонской команды в возрасте 16 лет. Атакующий полузащитник помог "сине-гранатовым" выиграть на выезде у "Порту" со счетом 1:0, однако по ходу поединка с футболистом произошел неприятный для него случай.

Ламин "исчез" во втором тайме

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес не собирался менять Ламина Ямала, но был вынужден это сделать на 80-й минуте. Вместо молодого игрока вышел Маркос Алонсо. Самого Ямала к тому времени не было на поле уже девять минут.

Ламин Ямал в матче против "Порту". Фото: REUTERS/Pedro Nunes

На 71-й минуте поединка, когда "Барселона" уже вела в счете, Ямал почувствовал боль в животе. Футболист стремительно убежал в подтрибунное помещение и скрылся в туалете. Тренерский штаб команды сначала ждал возвращения Ламина, а потом заменил футболиста, чтобы не оставлять команду в меньшинстве.

"Барселона" одержала две победу в двух матчах Лиги чемпионов и не пропустила ни одного гола в свои ворота. Уже 25 октября каталонцы сыграют с донецким "Шахтером".

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