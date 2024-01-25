Полісся підписало контракт із футболістом збірної України
Футбольний клуб "Полісся" уклав контракт із півзахисником збірної України Богданом Михайличенком. Команда Юрія Калитвинцева продовжує зміцнювати склад перед другою половиною сезону.
Михайличенко підписав угоду терміном на два з половиною роки, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт житомирського клубу.
Богдан Михайличенко є вихованцем київського "Динамо", у системі якого він провів дев'ять років. Півзахисник виступав за всі збірні України юнацького та молодіжного віку, а також зіграв сім матчів за основну команду країни.
Трансфер у "Поліссі"
Михайличенко перейшов до луганської "Зорі" у 2019 році, а незабаром став футболістом бельгійського "Андерлехта". Минулого сезону 26-річний півзахисник виступав на правах оренди за донецький "Шахтар", з яким уперше став чемпіоном України.
Не відомо, скільки "Полісся" заплатило за Михайличенка загребському "Динамо". Футболіст вже прибув до розташування житомирського клубу.
Свій наступний поєдинок у чемпіонаті України "Полісся" зіграє на виїзді проти "Руху" 24 лютого.
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