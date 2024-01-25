Полісся підписало контракт із футболістом збірної України

Михайличенко під час виступів за "Динамо" Фото: instagram.com/mykhailichenko_44/

Футбольний клуб "Полісся" уклав контракт із півзахисником збірної України Богданом Михайличенком. Команда Юрія Калитвинцева продовжує зміцнювати склад перед другою половиною сезону.

Михайличенко підписав угоду терміном на два з половиною роки, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт житомирського клубу.

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Богдан Михайличенко є вихованцем київського "Динамо", у системі якого він провів дев'ять років. Півзахисник виступав за всі збірні України юнацького та молодіжного віку, а також зіграв сім матчів за основну команду країни.

Богдан Михайличенко у "Поліссі". Фото: пресслужба клубу

Трансфер у "Поліссі"

Михайличенко перейшов до луганської "Зорі" у 2019 році, а незабаром став футболістом бельгійського "Андерлехта". Минулого сезону 26-річний півзахисник виступав на правах оренди за донецький "Шахтар", з яким уперше став чемпіоном України.

Не відомо, скільки "Полісся" заплатило за Михайличенка загребському "Динамо". Футболіст вже прибув до розташування житомирського клубу.

Свій наступний поєдинок у чемпіонаті України "Полісся" зіграє на виїзді проти "Руху" 24 лютого.

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