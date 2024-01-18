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У Полісся перейшов вихованець лондонського Арсеналу

18 січня 2024 06:30
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Агабекян Карен
редактор
У Полісся перейшов вихованець лондонського Арсеналу
Новачок "Полісся" Яссін Фортюне. Фото: "Полісся"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У житомирському "Поліссі" посилили фланги нападу футболістом із гарним родоводом. Попри невдачі в останні сезони, він залишається вихованцем "Лансу" та лондонського "Арсеналу".

У житомирському клубі повідомили про підписання контракту із французом Яссіном Фортюне.

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Зазначимо, що "Полісся" завершило першу половину сезону УПЛ на третьому місці з відставанням у два бали від лідерів "Кривбасу" та "Дніпра-1".

Кого підписало "Полісся"

Як стало відомо, 24-річний француз підписав орендну угоду до завершення цього сезону. При цьому клуб прописав у договорі право викупу. Щоправда, про суму, яку потрібно заплатити за гравця, не повідомляється.

Останнім клубом Фортюне був швейцарський "Сьон", де він мав дуже мало ігрового часу. У поточному сезоні в 16 іграх вінгер зробив всього два асисти.

Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 200 тисяч євро.

Окрім молодіжних команд "Арсеналу" та "Лансу", футболіст виступав у французьких "Шоле" та "Анже".

Також зазначимо, що Яссін на юніорському рівні U-19 грав за збірну Франції.

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