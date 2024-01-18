В Полесье перешел воспитанник лондонского Арсенала

Новичок "Полесья" Яссин Фортюне. Фото: "Полесье"

В житомирском "Полесье" усилили фланги нападения футболистом с хорошей родословной. Несмотря на неудачи в последние сезоны, он остается воспитанником "Ланса" и лондонского "Арсенала".

В житомирском клубе сообщили о подписании контракта с французом Яссином Фортюне.

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Отметим, что "Полесье" завершило первую половину сезона УПЛ на третьем месте с отставанием в два балла от лидеров "Кривбасса" и "Днепра-1".

Кого подписало "Полесье"

Как стало известно, 24-летний француз подписал арендное соглашение до завершения текущего сезона. При этом клуб прописал в договоре право выкупа. Правда, о сумме, которую нужно заплатить за игрока не сообщается.

Последним клубом Фортюне был швейцарский "Сьон", где у него было очень мало игрового времени. В текущем сезоне в 16 играх вингер сделал всего два ассиста.

Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 200 тысяч евро.

Кроме молодежных команд "Арсенала" и "Ланса" футболист выступал во французских "Шоле" и "Анже".

Также отметим, что Яссин на юниорском уровне U-19 играл за сборную страны.

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