Полесье подписало контракт с футболистом сборной Украины
Футбольный клуб "Полесье" заключил контракт с полузащитником сборной Украины Богданом Михайличенко. Команда Юрия Калитвинцева продолжает укреплять состав перед второй половиной сезона.
Михайличенко подписал соглашение сроком на два с половиной года, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт житомирского клуба.
Богдан Михайличенко является воспитанником киевского "Динамо", в системе которого он провел девять лет. Полузащитник выступал за все сборные Украины юношеских и молодежных возрастов, а также сыграл семь матчей за основную команду страны.
Трансфер в "Полесье"
Михайличенко перешел в луганскую "Зарю" в 2019 году, а вскоре стал футболистом бельгийского "Андерлехта". В прошлом сезоне 26-летний полузащитник выступал на правах аренды за донецкий "Шахтер", с которым впервые стал чемпионом Украины.
Не известно, сколько "Полесье" заплатило за Михайличенко загребскому "Динамо". Футболист уже прибыл в расположение житомирского клуба.
Свой следующий поединок в чемпионате Украины "Полесье" сыграет на выезде против "Руха" 24-го февраля.
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