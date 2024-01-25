Полесье подписало контракт с футболистом сборной Украины

Михайличенко во время выступлений за "Динамо". Фото: instagram.com/mykhailichenko_44/

Футбольный клуб "Полесье" заключил контракт с полузащитником сборной Украины Богданом Михайличенко. Команда Юрия Калитвинцева продолжает укреплять состав перед второй половиной сезона.

Михайличенко подписал соглашение сроком на два с половиной года, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт житомирского клуба.

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Богдан Михайличенко является воспитанником киевского "Динамо", в системе которого он провел девять лет. Полузащитник выступал за все сборные Украины юношеских и молодежных возрастов, а также сыграл семь матчей за основную команду страны.

Богдан Михайличенко в "Полесье". Фото: пресс-служба клуба

Трансфер в "Полесье"

Михайличенко перешел в луганскую "Зарю" в 2019 году, а вскоре стал футболистом бельгийского "Андерлехта". В прошлом сезоне 26-летний полузащитник выступал на правах аренды за донецкий "Шахтер", с которым впервые стал чемпионом Украины.

Не известно, сколько "Полесье" заплатило за Михайличенко загребскому "Динамо". Футболист уже прибыл в расположение житомирского клуба.

Свой следующий поединок в чемпионате Украины "Полесье" сыграет на выезде против "Руха" 24-го февраля.

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