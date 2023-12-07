Полісся підпише зіркового форварда Зорі
Житомирське "Полісся" хоче скористатися проблемами луганської "Зорі", яка наразі йде у зоні вильоту. Ймовірно, команда Євгена Геллера продаватиме гравців, оскільки мають невеликі шанси потрапити до єврокубків і заробити кошти.
Найбільшим активом "Зорі" є форвард Едуардо Герреро, повідомило ТаТоТаке.
"Полісся" готує гучний трансфер
За інформацією джерела, Герреро цікавий кільком клубам. Однією з цих команд є "Полісся".
"Інтерес до панамського форварда виявляє кілька клубів, у тому числі і з УПЛ. Зокрема, зараз кандидатура Гереро розглядається в "Поліссі", — повідомили в ТаТоТаке.
Панамський нападник минулого сезону грав у "Зорі" на правах оренди з "Маккабі" Тель-Авів. Влітку луганці викупили 23-річного гравця за 400 тисяч євро. Герреро підписав контракт до 2027 року.
Джерело відзначило, що "Зоря" хоче продати Герреро за суму з шістьма нулями.
Зазначимо, що цього сезону Герреро в 19 матчах за "Зорю" забив сім голів і зробив один асист.
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