Полесье подпишет звездного форварда Зари

Игроки луганской "Зари". Фото: "Заря"

Житомирское "Полесье" хочет воспользоваться проблемами луганской "Зари", которая на текущий момент идет в зоне вылета. Вероятно, команда Евгения Геллера будет продавать игроков, поскольку у них небольшие шансы попасть в еврокубки и заработать средства.

Наибольшим активом "Зари" является форвард Эдуардо Герреро, сообщило ТаТоТаке.

Читайте также:

"Полесье" готовит громкий трансфер

По информации источника, Герреро интересен нескольким клубам. Одной из этих команд является "Полесье".

"Интерес к панамскому форварду проявляет несколько клубов, в том числе и с УПЛ. В частности, сейчас кандидатура Гереро рассматривается в "Полесье", — сообщили в ТаТоТаке.

Панамский нападающий в прошлом сезоне играл в "Заре" на правах аренды из "Маккаби" Тель-Авив. Летом луганчане выкупили 23-летнего игрока за 400 тысяч евро. Герреро подписал контракт до 2027 года.

Источник отметил, что "Заре" хочет продать Герреро за сумму с шестью нолями.

Отметим, что в нынешнем сезоне Герреро в 19 матчах за "Зарю" забил семь голов и сделал один ассист.

Напомним, Трубин получит предложение от одного из лучших клубов Европы.

Лидер "Динамо" переходит в ЛНЗ — о ком речь.

"Динамо" может возглавить известный украинский тренер.

Леднев получил тяжелую травму и не сыграет за "Днепр-1" в ближайшие месяцы.

Циганков и Мартинес уйдут из "Жироны" в топ-клуб — когда это произойдет.

"Манчестер Сити" купит лидера мадридского "Реала".