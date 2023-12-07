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Полесье подпишет звездного форварда Зари

7 декабря 2023 15:10
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Агабекян Карен
редактор
Полесье подпишет звездного форварда Зари
Игроки луганской "Зари". Фото: "Заря"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Житомирское "Полесье" хочет воспользоваться проблемами луганской "Зари", которая на текущий момент идет в зоне вылета. Вероятно, команда Евгения Геллера будет продавать игроков, поскольку у них небольшие шансы попасть в еврокубки и заработать средства.

Наибольшим активом "Зари" является форвард Эдуардо Герреро, сообщило ТаТоТаке.

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По информации источника, Герреро интересен нескольким клубам. Одной из этих команд является "Полесье".

"Интерес к панамскому форварду проявляет несколько клубов, в том числе и с УПЛ. В частности, сейчас кандидатура Гереро рассматривается в "Полесье", — сообщили в ТаТоТаке.

Панамский нападающий в прошлом сезоне играл в "Заре" на правах аренды из "Маккаби" Тель-Авив. Летом луганчане выкупили 23-летнего игрока за 400 тысяч евро. Герреро подписал контракт до 2027 года.

Источник отметил, что "Заре" хочет продать Герреро за сумму с шестью нолями.

Отметим, что в нынешнем сезоне Герреро в 19 матчах за "Зарю" забил семь голов и сделал один ассист.

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