Пономарьов та Хома написали олімпійський гімн — реакція спортсменів

Українські спортсмени повернулися з Олімпіади-2024. Фото: Новини.LIVE

Українські спортсмени повернулися до Києва після церемонії закриття Літніх Олімпійських ігор у Парижі. Вони взяли участь в автограф сесії та послухали новий Олімпійський гімн.

Урочиста церемонія відбулася у приміщенні київського залізничного вокзалу, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Ольга Харлан, Людмила Лузан та Ірина Коляденко. Фото: Новини.LIVE

Новий олімпійський гімн

Під час урочистої церемонії, яка відбулася прямо у будівлі київського залізничного вокзалу, спортсмени послухали Гімн України та зробили кілька спільних фотографій.

Після цього атлетам презентували новий олімпійський гімн України, який тепер часто супроводжуватиме їх на офіційних заходах. Виконавцями цього гімну стали відомі співаки Олександр Пономарьов та Михайло Хома, а автором слів виступив Юрій Рибчинський. "Україно, нас благослови", — саме так називається олімпійський гімн.

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