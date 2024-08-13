Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Пономарьов та Хома написали олімпійський гімн — реакція спортсменів arrow

Пономарьов та Хома написали олімпійський гімн — реакція спортсменів

13 серпня 2024 14:05
Валерій Ковалевич - Редактор
Пономарьов та Хома написали олімпійський гімн — реакція спортсменів
Українські спортсмени повернулися з Олімпіади-2024. Фото: Новини.LIVE
Валерій Ковалевич - Редактор

Українські спортсмени повернулися до Києва після церемонії закриття Літніх Олімпійських ігор у Парижі. Вони взяли участь в автограф сесії та послухали новий Олімпійський гімн.

Урочиста церемонія відбулася у приміщенні київського залізничного вокзалу, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Призери Олімпіади-2024 Ольга Харлан, Жан Беленюк, Людмила Лузан, Ірина Коляденко, Парвіз Насібов, їхні тренери та члени української делегації повернулися до Києва. Попередні два тижні були насиченими для спортсменів, але вони знайшли сили відповісти на запитання журналістів і залишити автографи для вболівальників. 

Людмила Лузан та Ірина Коляденко
Ольга Харлан, Людмила Лузан та Ірина Коляденко. Фото: Новини.LIVE

Новий олімпійський гімн

Під час урочистої церемонії, яка відбулася прямо у будівлі київського залізничного вокзалу, спортсмени послухали Гімн України та зробили кілька спільних фотографій.

Після цього атлетам презентували новий олімпійський гімн України, який тепер часто супроводжуватиме їх на офіційних заходах. Виконавцями цього гімну стали відомі співаки Олександр Пономарьов та Михайло Хома, а автором слів виступив Юрій Рибчинський. "Україно, нас благослови", — саме так називається олімпійський гімн.

Нагадаємо, Циганков готується піти з "Жирони" — клуб може продати українця.

Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство. 

За Бражка сперечаються клуби з Іспанії та Німеччини. 

Харлан заробила найбільшу суму на Олімпіаді-2024 — скільки Мінспорту заплатить українцям. 

У гімнастки зі США відібрали медаль після завершення Олімпіади-2024. 

Леброн Джеймс назвав баскетболіста, який його надихає. 

спорт Олімпійські ігри Жан Беленюк Парвіз Насібов Людмила Лузан Ірина Коляденко Олімпіада-2024 Ольга Харлан Олімпійська збірна України

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:56 Через нестачу кораблів росіяни вимушені вдаватись до крайніх заходів — яких саме

14:47 Олімпійська медалістка Лузан за прикладом Харлан візьме участь у благодійному аукціоні

Text

14:39 На Курщині ЗСУ взяли у полон елітних військових, яких Росія захоче якнайшвидше обміняти — нардеп

14:27 В Одесі невідомі побили велосипедиста та силоміць посадили в авто

14:23 Овочі з борщового набору змінились у ціні — що подорожчало удвічі

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

14:23 Нардеп розповів про зміни, що плануються до закону про мобілізацію

14:08 Україну накриє антициклон Mashal — народний синоптик Діденко спрогнозувала погоду на завтра

14:07 Які пільги надаються мобілізованим військовослужбовцям — перелік

14:05 Пономарьов та Хома написали олімпійський гімн — реакція спортсменів

13:57 Беленюк, Харлан та інші олімпійці заспівали гімн на залізничному вокзалі в Києві

14:56 Через нестачу кораблів росіяни вимушені вдаватись до крайніх заходів — яких саме

14:47 Олімпійська медалістка Лузан за прикладом Харлан візьме участь у благодійному аукціоні

14:27 В Одесі невідомі побили велосипедиста та силоміць посадили в авто

14:23 Овочі з борщового набору змінились у ціні — що подорожчало удвічі

14:23 Нардеп розповів про зміни, що плануються до закону про мобілізацію

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

14:08 Україну накриє антициклон Mashal — народний синоптик Діденко спрогнозувала погоду на завтра

14:07 Які пільги надаються мобілізованим військовослужбовцям — перелік

14:05 Пономарьов та Хома написали олімпійський гімн — реакція спортсменів

13:57 Беленюк, Харлан та інші олімпійці заспівали гімн на залізничному вокзалі в Києві

13:56 На Одещині іноземці відкрили понад 270 нових компаній з початку повномасштабної війни

Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

10 серпня 2024
Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

14:39 На Курщині ЗСУ взяли у полон елітних військових, яких Росія захоче якнайшвидше обміняти — нардеп

Text

13:00 Росія готує помсту за Курщину та як можуть змінити мобілізаційний вік — ефір День.LIVE

Text

09:55 Братчук пояснив, як події в Курську вплинули на ситуацію на Покровському напрямку

Text

08:00 Заява Банкової про Курськ та корупція у Міненерго — ефір Ранок.LIVE

Text

01:40 Ляшко розповів про підсумки першого засідання Ради з відновлення "Охматдиту"

12 серпня 2024
Text

21:48 Ляшко назвав строки відновлення Охматдиту та пояснив відповідальність по витратах бюджету

Text

17:53 Незаконний перетин кордону — у ДПСУ відповіли, чи зросла кількість спроб

Text

17:50 Розширення плацдарму в Курській області та пожежа на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

Text

15:59 Демченко прокоментував рух техніки в Білорусі — яка загроза для України

Text

15:45 Нардеп пояснив, хто винен у призначенні хабарників на державні посади

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження