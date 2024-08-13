Пономарев и Хома написали олимпийский гимн — реакция спортсменов

Украинские спортсмены вернулись с Олимпиады-2024. Фото: Новини.LIVE

Украинские спортсмены вернулись в Киев после церемонии закрытия Летних Олимпийских игр в Париже. Они приняли участие в автограф сессии и послушали новый Олимпийский гимн.

Торжественная церемония состоялась в здании киевского железнодорожного вокзала, сообщает портал Новини.LIVE.

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Призеры Олимпиады-2024 Ольга Харлан, Жан Беленюк, Людмила Лузан, Ирина Коляденко, Парвиз Насибов, их тренеры и члены украинской делегации вернулись в Киев. Предыдущие две недели были насыщенными для спортсменов, но они нашли в себе силы ответить на вопросы журналистов и оставить автографы для болельщиков.

Ольга Харлан, Людмила Лузан и Ирина Коляденко. Фото: Новини.LIVE

Новый олимпийский гимн

Во время торжественной церемонии, которая прошла прямо в здании киевского железнодорожного вокзала, спортсмены послушали Гимн Украины и сделали несколько общих фотографий.

После этого атлетам презентовали новый олимпийский гимн Украины, который теперь часто будет их сопровождать на официальных мероприятиях. Исполнителями этого гимна стали известные певцы Александр Пономарев и Михаил Хома, а автором слов выступил Юрий Рыбчинский. "Украина, нас благослови", — именно там называется олимпийский гимн.

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