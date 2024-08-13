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Пономарев и Хома написали олимпийский гимн — реакция спортсменов

13 августа 2024 14:05
Валерий Ковалевич - Редактор
Пономарев и Хома написали олимпийский гимн — реакция спортсменов
Украинские спортсмены вернулись с Олимпиады-2024. Фото: Новини.LIVE
Валерий Ковалевич - Редактор

Украинские спортсмены вернулись в Киев после церемонии закрытия Летних Олимпийских игр в Париже. Они приняли участие в автограф сессии и послушали новый Олимпийский гимн. 

Торжественная церемония состоялась в здании киевского железнодорожного вокзала, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Людмила Лузан и Ирина Коляденко
Ольга Харлан, Людмила Лузан и Ирина Коляденко. Фото: Новини.LIVE

Новый олимпийский гимн 

Во время торжественной церемонии, которая прошла прямо в здании киевского железнодорожного вокзала, спортсмены послушали Гимн Украины и сделали несколько общих фотографий. 

После этого атлетам презентовали новый олимпийский гимн Украины, который теперь часто будет их сопровождать на официальных мероприятиях. Исполнителями этого гимна стали известные певцы Александр Пономарев и Михаил Хома, а автором слов выступил Юрий Рыбчинский. "Украина, нас благослови", — именно там называется олимпийский гимн. 

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спорт Олимпийские игры Жан Беленюк Парвиз Насибов Людмила Лузан Ирина Коляденко Олимпиада-2024 Ольга Харлан Олимпийская сборная Украины

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