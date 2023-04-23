Поразка "Баварії", фіаско "Монако" та інші неочікувані результати суботи

"Баварія" поступається "Майнцу" та втрачає лідерство. Фото: twitter/FC Bayern München

Перший день чергового футбольного вікенду подарував не так багато сенсацій, але деякі матчі дійсно здивували й вболівальників й фахівців. Головною несподіванкою стала поразка мюнхенської "Баварії", також провалив матч "Монако", а "Ліверпуль" ледве врятувався.

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При новому тренері Тухелю у "Баварії" вже стільки ж поразок, як й при попередньому наставнику Нагельсманну. До того ж через невдалий результат з "Майнцем" мюнхенці втратили лідерство та їх випередила "Боруссія" Дортмунд.

При чому саме гості відкрили рахунок на 29-й хвилині. Канселу зробив навіс у штрафний майданчик, а Мане головою переграв воротаря. "Майнц" забив 3 голи у відповідь в середині другого тайму. На 65-й Аджорк скористався невпевненими діями захисників і теж забив головою. А на 73-й Баррейро вивів господарів уперед, а ще через 6 хвилин Каріколь, який вийшов на заміну у другому таймі, збільшив перевагу Майнца — 3:1.

Die Pressekonferenz nach der Niederlage gegen Mainz 05. #FCBayern #M05FCB — FC Bayern München (@FCBayern) April 22, 2023

Тепер "Баварія" на другому місці. Якщо "Боруссія" здобуде перемоги в останніх п'яти турах, Мюнхен вперше за 11 сезонів не здобуде чемпіонство.

"Майнц" – "Баварія" – 3:1 (0:1)

Голи: Аджорк, 65, Баррейро, 73, Каріколь, 79 — Мане, 29

Протистояння "Ланса" та "Монако" у чемпіонаті Франції обіцяло стати битвою за друге місце, а вийшло просто знущання з монегасків.

Господарі забили швидкі 2 голи, двічі відзначився Лоіс Опенда, а точку в матчі на 56-й хвилині поставив Адрієн Томассон.

При цьому у "Ланса" також велика перевага майже вдвічі за основними показниками: за ударами 21:11, з них 8:4 у створ, за володінням м’яча 63% проти 37% та за передачами 605-347

"Ланс" – "Монако" – 3:0 (2:0)

Голи: Опенда, 9, 16, Томассон, 56

"Ліверпуль" переміг вдома "Ноттінгем", але яких нервів це коштувало команді Клоппа – на голи "червоних" гості двічі відповідали своїми взяттями воріт. При чому в першому таймі команди взагалі не забивали, а в другому подарували цілих 5 голів.

Дублем відзначився Жота. Спочатку після кутового Трента Фабіньо чи то пробив, чи то дав пас ближче до воріт, і португалець відправив м'яч у сітку головою.

"Форест" відігрався всього за чотири хвилини, коли Ґіббз-Вайт побачив підключення Вільямса на протилежному фланзі, і перевів йому м'яч.

Але Жота швидко забив другий. Знову стандарт, подача Робертсона і Діого залишився сам, обробив та пробив – 2:1.

Проходить ще 12 хвилин й знову нічия зусиллями Ґіббз-Вайта. А врятував господарів кращий бомбардир команди Салах. Александер-Арнольд виконав точну діагональ із глибини, а на завершенні був єгиптянин.

"Ліверпуль" – "Ноттінгем Форест" – 3:2 (0:0)

Голи: Жота 47, Жота 55, Салах 70 – Вільямс 51, Гіббз-Вайт 67

Ну й відзначимо поразку команди Циганкова, яка могла піднятись вище після безпрограшної серії з 4 матчів.

Пропустила "Жирона" єдиний гол на 24-й хвилині. Мончу опинився ніким не прикритий у штрафному, отримав м'яч та пробив у нижній лівий кут воріт — 1:0.

У першому таймі Циганков був активний, намагався створити загрозу біля воріт суперника та знайти момент для партнерів, але захист Вальядоліда грав бездоганно. У другому таймі українець не виділявся.

"Вальядолід" – "Жирона" – 1:0 (1:0)

Гол: Мончу, 24

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