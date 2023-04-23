Поражение "Баварии", фиаско "Монако" и другие неожиданные результаты субботы

"Бавария" уступает "Майнцу" и лишается лидерства. Фото: twitter/FC Bayern München

Первый день очередного футбольного уик-энда подарил не так много сенсаций, но некоторые матчи действительно удивили и болельщиков и специалистов. Главной неожиданностью стало поражение мюнхенской "Баварии", также провалившей матч "Монако", а "Ливерпуль" едва спасся.

Итоги футбольной субботы в материале Новини.LIVE.

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При новом тренере Тухеле в "Баварии" уже столько же поражений, как при предыдущем наставнике Нагельсманне. К тому же из-за неудачного результата с "Майнцем" мюнхенцы потеряли лидерство и их опередила "Боруссия" Дортмунд.

Причем именно гости открыли счет на 29-й минуте. Канселу сделал навес в штрафную, а Мане головой переиграл вратаря. "Майнц" забил 3 гола в ответ в середине второго тайма. На 65-й Аджорк воспользовался неуверенными действиями защитников и тоже забил головой. А на 73-й Баррейро вывел хозяев вперед, а еще через 6 минут вышедший на замену Кариколь во втором тайме увеличил преимущество Майнца — 3:1.

Die Pressekonferenz nach der Niederlage gegen Mainz 05. #FCBayern #M05FCB — FC Bayern München (@FCBayern) 22 апреля 2023

Теперь "Бавария" на втором месте. Если "Боруссия" одержит победы в последних пяти турах, Мюнхен впервые за 11 сезонов не получит чемпионство.

"Майнц" — "Бавария" — 3:1 — (0:1)

Голы: Аджорк, 65, Баррейро, 73, Кариколь, 79 — Мане, 29

Противостояние "Ланса" и "Монако" в чемпионате Франции обещало стать битвой за второе место, а получилось просто издевательство над монегасками.

Хозяева забили быстрые 2 гола, дважды отличился Лоис Опенда, а точку в матче на 56-й минуте поставил Адриен Томассон.

При этом у "Ланса" также большое преимущество почти вдвое по основным показателям: по ударам 21:11, из них 8:4 в створ, по владению мяча 63% против 37% и по передачам 605-347.

"Ланс" — "Монако" — 3:0 — (2:0)

Голы: Опенда, 9, 16, Томассон, 56

"Ливерпуль" победил дома "Ноттингем", но каких нервов это стоило команде Клоппа — на голы "красных" гости дважды отвечали своими взятиями ворот. Причем в первом тайме команды вообще не забивали, а во втором подарили целых 5 голов.

Дублем отличился Жота. Сначала после углового Трента Фабиньо то ли пробил, то ли дал пас поближе к воротам, и португалец отправил мяч в сетку головой.

"Форест" отыгрался всего за четыре минуты, когда Гиббз Уайт увидел подключение Уильямса на противоположном фланге, и перевел ему мяч.

Но Жота быстро забил второй. Снова стандарт, подача Робертсона и Диого остался один, обработал и пробил — 2:1.

Проходит еще 12 минут и снова ничья усилиями Гиббз-Вайта. А спас хозяев лучший бомбардир команды Салах. Александер-Арнольд проделал точную диагональ из глубины, а в завершении был египтянин.

"Ливерпуль" — "Ноттингем Форест" — 3:2 (0:0)

Голы: Жота 47, Жота 55, Салах 70 — Уильямс 51, Гиббз-Вайт 67

Ну и отметим поражение команды Цыганкова, которое могло подняться выше после беспроигрышной серии из 4 матчей.

Пропустила "Жирона" единственный гол на 24-й минуте. Мончу оказался никем не прикрыт в штрафной, получил мяч и пробил в нижний левый угол ворот — 1:0.

В первом тайме Цыганков был активен, пытался создать угрозу у ворот соперника и найти момент для партнеров, но защита Вальядолида играла безупречно. Во втором тайме украинец не выделялся .

"Вальядолид" — "Жирона" — 1:0 (1:0)

Гол: Мончу, 24

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