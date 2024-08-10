Легкоатлетка Ньюман відсвяткувала успіх на Олімпіаді-2024 гарячим танцем

Призерка Олімпіади Ньюман відзначила успіх запальним танцем прямо на стадіоні
Канадська спортсменка Аліша Ньюман виборола бронзову медаль на Олімпіаді-2024 у Парижі. Вона не входила до списку головних претенденток на подіум, але продемонструвала найкращий результат у кар'єрі.
Ньюман відсвяткувала успіх гарячим тверком прямо на біговій доріжці, повідомляє портал Новини.LIVE.
До Олімпіади в Парижі головним досягненням 30-річної Аліши Ньюман була перемога на Іграх Співдружності у 2018 році. Вона з дитинства займалася спортивною гімнастикою, але через тяжку травму хребта перейшла у легку атлетику.
Особистий рекорд та запальний танець Ньюман
Канадська спортсменка бере участь у своїй третій Олімпіаді поспіль. Вона вперше вийшла у фінал турніру зі стрибків із жердиною й одразу ж здобула бронзову медаль. Це перше подібне досягнення для легкоатлеток із Канади.
Олімпіада-2024.
Стрибки з жердиною. Фінал. Жінки.
- Н.Кеннеді (Австралія) — 4.90
- К.Мун (США) — 4.85
- А.Ньюман (Канада) — 4.85.
Окрім спортивних успіхів Аліша Ньюман також відома завдяки тому, що має обліковий запис на сайті для дорослих OnlyFans. Легкоатлетка регулярно входить до рейтингів найкрасивіших спортсменок за версією різних популярних журналів.
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