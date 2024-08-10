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Призерка Олімпіади Ньюман відзначила успіх запальним танцем прямо на стадіоні

10 серпня 2024 12:31
Валерій Ковалевич - Редактор
Легкоатлетка Ньюман відсвяткувала успіх на Олімпіаді-2024 гарячим танцем
Аліша Ньюман виконує стрибок. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq
Валерій Ковалевич - Редактор

Канадська спортсменка Аліша Ньюман виборола бронзову медаль на Олімпіаді-2024 у Парижі. Вона не входила до списку головних претенденток на подіум, але продемонструвала найкращий результат у кар'єрі.

Ньюман відсвяткувала успіх гарячим тверком прямо на біговій доріжці, повідомляє портал Новини.LIVE.

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До Олімпіади в Парижі головним досягненням 30-річної Аліши Ньюман була перемога на Іграх Співдружності у 2018 році. Вона з дитинства займалася спортивною гімнастикою, але через тяжку травму хребта перейшла у легку атлетику.

Аліша Ньюмен
Аліша Ньюман під час "бронзового" стрибка. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Особистий рекорд та запальний танець Ньюман

Канадська спортсменка бере участь у своїй третій Олімпіаді поспіль. Вона вперше вийшла у фінал турніру зі стрибків із жердиною й одразу ж здобула бронзову медаль. Це перше подібне досягнення для легкоатлеток із Канади.

Олімпіада-2024.

Стрибки з жердиною. Фінал. Жінки.

  1. Н.Кеннеді (Австралія) — 4.90
  2. К.Мун (США) — 4.85
  3. А.Ньюман (Канада) — 4.85.
Аліша Ньюмен
Переможний танець Ньюман. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Окрім спортивних успіхів Аліша Ньюман також відома завдяки тому, що має обліковий запис на сайті для дорослих OnlyFans. Легкоатлетка регулярно входить до рейтингів найкрасивіших спортсменок за версією різних популярних журналів.

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спорт Олімпійські ігри Олімпіада-2024 Легка атлетика танці стрибки у висоту

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