Легкоатлетка Ньюман отпраздновала успех на Олимпиаде-2024 горячим танцем

Призер Олимпиады Ньюман отметила успех зажигательным танцем прямо на стадионе
Канадская спортсменка Алиша Ньюман завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде-2024 в Париже. Она не входила в список главных претендентов на подиум, но продемонстрировала лучший результат в карьере.
Ньюман отпраздновала успех горячим тверком прямо на беговой дорожке, сообщает портал Новини.LIVE.
До Олимпиады в Париже главным достижением 30-летней Алиши Ньюман была победа на Играх Содружества в 2018 году. Она с детства занималась спортивной гимнастикой, но из-за тяжелой травмы позвоночника перешла в легкую атлетику.
Личный рекорд и красивый танец Ньюман
Канадская спортсменка принимает участие в своей третьей Олимпиаде подряд. Она впервые вышла в финал турнира по прыжкам с шестом и сразу же завоевала бронзовую медаль. Это первое подобное достижение для легкоатлеток из Канады.
Олимпиада-2024.
Прыжки с шестом. Финал. Женщины.
- Н.Кеннеди (Австралия) — 4.90
- К.Мун (США) — 4.85
- А.Ньюман (Канада) — 4.85.
Помимо спортивных успехов Алиша Ньюман также известна благодаря тому, что у нее есть аккаунт на сайте для взрослых OnlyFans. Легкоатлетка регулярно входит в рейтинги самых красивых спортсменок по версии разных популярных журналов.
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