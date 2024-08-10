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Призер Олимпиады Ньюман отметила успех зажигательным танцем прямо на стадионе

10 августа 2024 12:31
Валерий Ковалевич - Редактор
Легкоатлетка Ньюман отпраздновала успех на Олимпиаде-2024 горячим танцем
Алиша Ньюман выполняет прыжок. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq
Валерий Ковалевич - Редактор

Канадская спортсменка Алиша Ньюман завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде-2024 в Париже. Она не входила в список главных претендентов на подиум, но продемонстрировала лучший результат в карьере.

Ньюман отпраздновала успех горячим тверком прямо на беговой дорожке, сообщает портал Новини.LIVE. 

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До Олимпиады в Париже главным достижением 30-летней Алиши Ньюман была победа на Играх Содружества в 2018 году. Она с детства занималась спортивной гимнастикой, но из-за тяжелой травмы позвоночника перешла в легкую атлетику. 

Алиша Ньюмэн
Алиша Ньюман во время "бронзового" прыжка. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach 

Личный рекорд и красивый танец Ньюман 

Канадская спортсменка принимает участие в своей третьей Олимпиаде подряд. Она впервые вышла в финал турнира по прыжкам с шестом и сразу же завоевала бронзовую медаль. Это первое подобное достижение для легкоатлеток из Канады. 

Олимпиада-2024. 

Прыжки с шестом. Финал. Женщины. 

  1. Н.Кеннеди (Австралия) — 4.90 
  2. К.Мун (США) — 4.85 
  3. А.Ньюман (Канада) — 4.85.  
Алиша Ньюмэн
Победный танец Ньюман. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Помимо спортивных успехов Алиша Ньюман также известна благодаря тому, что у нее есть аккаунт на сайте для взрослых OnlyFans. Легкоатлетка регулярно входит в рейтинги самых красивых спортсменок по версии разных популярных журналов. 

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спорт Олимпийские игры Олимпиада-2024 Легкая атлетика танцы прыжки в высоту

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