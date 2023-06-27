"ПСЖ" обрав тренера та розлютив уболівальників іншого клубу

Крістоф Галтьє на тренуванні "ПСЖ". Фото: REUTERS/Christian Hartmann

Керівництво французького "ПСЖ" визначилося із кандидатурою нового головного тренера. Ним може стати аргентинець Марсело Гальярдо.

Крістоф Галтьє буде звільнений на початку липня, повідомляє Le Parisien.

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У "ПСЖ" незадоволені грою команди під керівництвом Крістофа Галтьє. Цей тренер зумів зробити чемпіоном Франції скромний "Лілль", після чого повторив це досягнення вже на чолі паризької команди. Проте від наставника чекали на більше. "ПСЖ" вилетів із Ліги чемпіонів та Кубка Франції на стадії 1/8.

Новий тренер "ПСЖ"

Керівництво чемпіонів країни кілька разів пропонувало очолити "ПСЖ" Зінедіну Зідану, але легендарний фахівець так і не зацікавився цією можливістю. Розчарувавшись у Зідані, парижани звернули увагу на іншого наставника.

Пам'ятник Марсело Гальярдо в Аргентині. Фото: REUTERS

Новим головним тренером "ПСЖ" може стати Марсело Гальярдо. 47-річний наставник на чолі "Рівер Плейт" виграв в Аргентині всі можливі трофеї та двічі приводив команду до перемоги у Кубку Лібертадорес. Наразі він веде переговори з "Монако", який теж шукає заміну своєму тренеру. Проте "ПСЖ" хоче перехопити талановитого фахівця.

Під час тривалої ігрової кар'єри Марсель Гальярдо у 2007 році зіграв у складі "ПСЖ" 22 матчі, забив два голи та виграв Кубок французької ліги. З "Монако" він ставав чемпіоном Франції.

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