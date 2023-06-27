"ПСЖ" выбрал тренера и разозлил болельщиков другого клуба

Кристоф Галтье на тренировке "ПСЖ". Фото: REUTERS/Christian Hartmann

Руководство французского "ПСЖ" определилось с кандидатурой нового главного тренера. Им может стать аргентинец Марсело Гальярдо.

Кристоф Галтье будет уволен в начале июля, сообщает Le Parisien.

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В "ПСЖ" недовольны игрой команды под руководством Кристофа Галтье. Этот тренер сумел сделать чемпионом Франции скромный "Лилль", после чего повторил это достижение уже во главе парижской команды. Однако от наставника ждали большего. "ПСЖ" вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Франции на стадии 1/8.

Новый тренер "ПСЖ"

Руководство чемпионов страны несколько раз предлагало возглавить "ПСЖ" Зинедину Зидану, но легендарный специалист так и не заинтересовался этой возможностью. Разочаровавшись в Зидане, парижане обратили внимание на другого наставника.

Памятник Марсело Гальярдо в Аргентине. Фото: REUTERS

Новым главным тренером "ПСЖ" может стать Марсело Гальярдо. 47-летний наставник во главе "Ривер Плейт" выиграл в Аргентине все возможные трофеи и дважды приводил команду к победе в Кубке Либертадорес. В настоящее время он ведет переговоры с "Монако", который тоже ищет замену своему тренеру. Однако "ПСЖ" хочет перехватить талантливого специалиста.

Во время длительной игровой карьеры Марсель Гальярдо в 2007 году сыграл в составе "ПСЖ" 22 матча, забил два гола и выиграл Кубок французской лиги. С "Монако" он становился чемпионом Франции.

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