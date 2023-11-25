Пушич запросив до Шахтаря відомого тренера

Маріно Пушич під час матчу УПЛ. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Наставник донецького "Шахтаря" Маріно Пушич посилив свій тренерський штаб. Він запросив у команду перспективного спеціаліста з Нідерландів.

Єрун Схейпенс став асистентом тренера "гірників", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Soccernews.nl.

Читайте також:

Донецький "Шахтар" представить нового члена тренерського штабу команди напередодні поєдинку п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів. На "Гірників" чекає поєдинок з бельгійською командою "Антверпен".

Єрун Схейпенс у Нідерландах. Фото: Google

Що відомо про Схейпенса

Попереднім місцем роботи Єруна Схейпенса була нідерландська команда "Фортуна" із Сіттарда, до якої він прийшов улітку 2022 року. Маріно Пушич переконав 30-річного тренера перейти до "Шахтаря".

Схейпенс підпише з "гірниками" угоду терміном на півтора року із можливістю продовження на один сезон. Новий помічник тренера "Шахтаря" ніколи не грав у футбол. Він був наставником юнацької команди нідерландського "Венло", пізніше входив до тренерського штабу дорослої команди, а після цього перейшов до "Фортуни".

Нагадаємо, "Евертон" може продати Миколенка вже в січні — є покупець.

Довбик розповів, як іспанці ставляться до війни в Україні.

Роналду знову дивує — шедевральний гол та новий рекорд.

Ломаченко обрав суперника для наступного бою — що відомо.

Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику.

Циганков очікує трансфер до відомого клубу вже наступного року.