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Пушич запросив до Шахтаря відомого тренера

25 листопада 2023 15:50
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Пушич запросив до Шахтаря відомого тренера
Маріно Пушич під час матчу УПЛ. Фото: пресслужба "Шахтаря"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Наставник донецького "Шахтаря" Маріно Пушич посилив свій тренерський штаб. Він запросив у команду перспективного спеціаліста з Нідерландів.

Єрун Схейпенс став асистентом тренера "гірників", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Soccernews.nl.

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Донецький "Шахтар" представить нового члена тренерського штабу команди напередодні поєдинку п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів. На "Гірників" чекає поєдинок з бельгійською командою "Антверпен".

Єрун Схейпенс
Єрун Схейпенс у Нідерландах. Фото: Google

Що відомо про Схейпенса

Попереднім місцем роботи Єруна Схейпенса була нідерландська команда "Фортуна" із Сіттарда, до якої він прийшов улітку 2022 року. Маріно Пушич переконав 30-річного тренера перейти до "Шахтаря".

Схейпенс підпише з "гірниками" угоду терміном на півтора року із можливістю продовження на один сезон. Новий помічник тренера "Шахтаря" ніколи не грав у футбол. Він був наставником юнацької команди нідерландського "Венло", пізніше входив до тренерського штабу дорослої команди, а після цього перейшов до "Фортуни".

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