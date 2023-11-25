Пушич пригласил в Шахтер известного тренера
Наставник донецкого "Шахтера" Марино Пушич усилил свой тренерский штаб. Он пригласил в команду перспективного специалиста из Нидерландов.
Йерун Схейпенс стал ассистентом тренера "горняков", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Soccernews.nl.
Донецкий "Шахтер" представит нового члена тренерского штаба команды накануне поединка пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. "Горняков" ждет поединок с бельгийской командой "Антверпен".
Что известно о Схейпенсе
Предыдущим местом работы Йеруна Схейпенса была нидерландская команда "Фортуна" из Ситтарда, в которую он пришел летом 2022 года. Марино Пушич убедил 30-летнего тренера перейти в "Шахтер".
Схейпенс подпишет с "горняками" соглашение сроком на полтора года с возможностью продления на один сезон. Новый ассистент тренера "Шахтера" никогда не играл в футбол. Он был наставником юношеской команды нидерландского "Венло", позже входил в тренерский штаб взрослой команды, а после этого перешел в "Фортуну".
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