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Пушич пригласил в Шахтер известного тренера

25 ноября 2023 15:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Пушич пригласил в Шахтер известного тренера
Марино Пушич во время матча УПЛ. Фото: пресс-служба "Шахтера"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Наставник донецкого "Шахтера" Марино Пушич усилил свой тренерский штаб. Он пригласил в команду перспективного специалиста из Нидерландов.

Йерун Схейпенс стал ассистентом тренера "горняков", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Soccernews.nl.

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Донецкий "Шахтер" представит нового члена тренерского штаба команды накануне поединка пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. "Горняков" ждет поединок с бельгийской командой "Антверпен". 

Йерун Схейпенс
Йерун Схейпенс в Нидерландах. Фото: Google

Что известно о Схейпенсе 

Предыдущим местом работы Йеруна Схейпенса была нидерландская команда "Фортуна" из Ситтарда, в которую он пришел летом 2022 года. Марино Пушич убедил 30-летнего тренера перейти в "Шахтер". 

Схейпенс подпишет с "горняками" соглашение сроком на полтора года с возможностью продления на один сезон. Новый ассистент тренера "Шахтера" никогда не играл в футбол. Он был наставником юношеской команды нидерландского "Венло", позже входил в тренерский штаб взрослой команды, а после этого перешел в "Фортуну".

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